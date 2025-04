Šutaj Eštok apeluje na koalíciu: O transakčnej dani debatujme, neodkazujme si cez médiá

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - O riešeniach problémov treba diskutovať a nie si odkazovať cez médiá. V súvislosti s debatou o transakčnej dani to povedal líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v diskusii televízie TA3 V politike. Apeluje preto na šéfa SNS Andreja Danka aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Pripúšťa technické zmeny v transakčnej dani. Šéf opozičného KDH Milan Majerský by transakčnú daň úplne zrušil. Šutaj Eštok zároveň avizuje zmeny pri volebnej kaucii či príspevkoch pre politické strany.

„Myslím si, že sa budeme o tom rozprávať v krátkom čase. Apelujem preto, aby sme si nerobili tlačovky, kde si ako koalícia niečo odkazujeme, aby sme nedávali tlačové vyhlásenia, ale aby sme sa o tejto veci bavili za zatvorenými dverami,“ povedal šéf Hlasu-SD. Treba sa podľa neho rozprávať o úprave transakčnej dane, ak sa dotýka „ľudí práce“, teda napríklad murárov či inštalatérov. Za technickú zmenu v transakčnej dani, o ktorej hovoril premiér, sa dá podľa neho považovať aj úprava „koeficientu“. „Technická zmena je aj to, že dáte drobnému živnostníkovi, tomu murárovi, nižší koeficient a vyšší koeficient banke,“ priblížil.

Majerský navrhoval šetriť na vládnych inštitúciách

Majerský by namiesto transakčnej dane navrhoval napríklad šetriť na vládnych inštitúciách. Kritizuje aj zriadenie nového ministerstva. Za dôležitú považuje decentralizáciu. „Posunuli by sme kompetencie na čo najnižšiu úroveň,“ skonštatoval. Takisto hovoril o potrebe zabezpečiť riadne dôchodky, aby sa nemuseli vyplácať 13. dôchodky. Šutaj Eštok odmieta šetriť na dôchodcoch, ktorí podľa neho patria k ohrozenej skupine. Prísť chce s návrhom na zdaňovanie hazardu.

Šutaj Eštok je pripravený diskutovať o reforme verejnej správy. Vie si predstaviť, že by peniaze za výsledok v parlamentných voľbách nedostávali strany, ktoré sa nedostali do parlamentu. Kaucia potrebná na kandidatúru strany vo voľbách by sa podľa neho mohla zvýšiť zo 17.000 na 100.000 eur. Minister bude tiež so zástupcami samospráv hovoriť o tom, aby obce a mestá mohli samy vyberať pokuty za rýchlosť. Verí, že najneskôr v septembri príde takýto návrh do parlamentu.

Minister odmieta tlaky na vyšetrovanie atentátu na premiéra

O postoji k vetu prezidenta Petra Pellegriniho k tzv. covidovým amnestiám budú ešte poslanci Hlasu-SD diskutovať. Majerský sa poďakoval prezidentovi, že vetoval tzv. covidové amnestie, verí, že veto parlament neprelomí.

Šutaj Eštok si vie predstaviť úpravu nároku na výsluhový dôchodok generálneho prokurátora až po tom, čo zavŕši celé funkčné obdobie. Minister odmieta tlaky na vyšetrovanie atentátu na premiéra, v krátkom čase príde podľa neho policajná inšpekcia s výsledkami. Vylúčil politické tlaky na zverejnenie videonahrávky zadržaného atentátnika Juraja C. Majerský zatiaľ nepovedal, ako bude KDH hlasovať pri vládnej novele Ústavy SR. Chce do konečnej podoby dostať aj zákaz obchodovania s deťmi či výhradu vo svedomí. Hlas-SD príde so zrušením jedného volebného obvodu.