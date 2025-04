Poslanci pokračovali v rokovaní: Viaceré návrhy neposunuli do druhého čítania

Ilustračné foto (Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

„Cieľom návrhu zákona je dať daňovníkom väčšiu mieru flexibility pri platení preddavkov na daň z príjmu. Zároveň v prípade, ak sa daňový subjekt dostane do ťažkostí (napríklad strata veľkého odberateľa, druhotná platobná neschopnosť), preddavky mu zaťažujú cash-flow, a tým znižujú pravdepodobnosť, že firma problémy prekoná, pretože nemusí vždy dosiahnuť na preklenovacie úvery od štandardných komerčných bánk,“ zdôvodnil predkladateľ.

V súčasnosti musí daňovník platiť preddavky na daň z príjmu, ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 5000 eur. V takom prípade je povinný platiť aspoň štvrťročné preddavky. Ak jeho daňová povinnosť presiahla 16 600 eur, musí platiť mesačné preddavky. Ich výška sa počíta z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

„Vážne problémy podnikateľom v praxi spôsobuje skutočnosť, že preddavky sa platia z príjmov aktuálneho roka, ale ich výška reflektuje príjmy minulého roka. Až po daňovom priznaní sa daň zúčtuje a štát prípadný preplatok vracia. Pre niekoho to môže byť maličkosť, pre iného zásadný až existenčný problém,“ upozornil Truban.

Správca dane môže podľa platnej právnej úpravy určiť platenie preddavkov aj inak, a to na základe žiadosti daňového subjektu alebo z vlastného podnetu. Ak daňovník požiada o platenie preddavkov v inej výške, ako mu vyplýva z podaného daňového priznania, musí žiadosť každý štvrťrok zdôvodniť analýzou finančnej a ekonomickej situácie, ktorá preukazuje dôvod požadovaného spôsobu platenia preddavkov. Tento proces je podľa poslanca pre obidve strany administratívne náročný. Navrhoval, aby po novom daňovník svoje rozhodnutie o preddavkoch len písomne oznámil správcovi dane, ktorý to nebude posudzovať ani schvaľovať, len evidovať.

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú v obmedzenom režime diskutovať o novele zákona o neziskových organizáciách z dielne SNS a o koaličnom uznesení k zneužívaniu legislatívneho procesu pri danej úprave. Diskusia bude skrátená na 12 hodín. O návrhoch budú diskutovať do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Zákonodarcovia zároveň nebudú v utorok o 17.00 h hlasovať. Zmeny si odsúhlasili poslanci na návrh koalície.

Parlament má novelu o neziskových organizáciách a koaličné uznesenie prebrať v zlúčenej rozprave. Rokovanie o nich sa má začať v utorok o 14.00 h. Novela o neziskovkách má priniesť niekoľko zmien. Pre organizácie sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Regulovať sa má aj lobing.

Opozícia obmedzenie diskusie skritizovala. Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) upozornila, že úprava k neziskovým organizáciám je poslaneckým návrhom a nebola preto ani v medzirezortnom pripomienkovom konaní. „Nemohla k tomu prebehnúť riadna verejná diskusia,“ dodala.

Poslanci neprijali uznesenie ku krivdám spôsobeným rómskej menšine cez pandémiu

Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v utorkovom hlasovaní uznesenie ku krivdám spôsobeným rómskej národnostnej menšine protipandemickými opatreniami počas pandémie COVID-19. Stála za ním skupina poslancov z opozičného hnutia PS. Plénum sa ním malo ospravedlniť za selektívne opatrenia a vyzvať vládu, aby zabezpečila, že každé budúce opatrenie bude zohľadňovať špecifické potreby a životné podmienky rómskych komunít.

„Počas prvej a druhej vlny pandémie COVID-19 v roku 2020 dochádzalo k zavádzaniu diskriminačných a stigmatizujúcich opatrení vo vzťahu k rómskej menšine, najmä vo forme plošnej karantenizácie osád a obydlí, v ktorých táto menšina v danom čase žila. Tieto opatrenia boli svojimi dosahmi zjavne neprimerané vo vzťahu k tomu, aké opatrenia boli prijímané voči väčšinovému obyvateľstvu, vo vzťahu ku ktorému k takejto plošnej karantenizácii nedochádzalo,“ poznamenali predkladatelia.

Navrhovali preto, aby sa plénum uznesením za selektívne opatrenia ospravedlnilo a vyjadrilo presvedčenie, že každý má právo na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, informáciám a ochrane pred šírením nákazy v období krízy. Zákonodarcovia ním mali takisto vyzvať ministrov zdravotníctva a vnútra na zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a zavedenie opatrení na podporu hygieny a zdravotného zabezpečenia v marginalizovaných komunitách. Rovnako ním malo vyzvať politikov na to, aby nepodporovali stigmatizáciu voči akýmkoľvek skupinám obyvateľstva.

Poslanci odmietli zníženie dane z pozemkov a stavieb pre jednorodičov

Osobám, ktoré sa samy starajú o nezaopatrené dieťa či viacero detí, teda jednorodičom, sa neznížia dane z pozemkov a stavieb. Nebudú od nich ani oslobodené. Návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poslancov opozičného PS Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.

„Navrhovanou právnou úpravou sa zníži ekonomické zaťaženie osôb, ktoré sa samostatne starajú o nezaopatrené dieťa alebo viacero detí a ktoré často čelia chudobe a ťažkostiam s pokrytím základných životných nákladov, čo vytvára predpoklad na zlepšenie ich životnej úrovne a stability rodín,“ uviedli opoziční poslanci v dôvodovej správe.

Zníženie, respektíve oslobodenie od týchto typov dane malo podľa nich prispieť k väčšej sociálnej integrácii osôb jednorodičovských domácností, ktoré často žijú na hranici chudoby. Tým sa malo znížiť riziko sociálneho vylúčenia a zvýšiť sa solidarita v spoločnosti.

PS sa nepodarilo presadiť návrh opatrení na zvýšenie bezpečnosti v školách

Nové opatrenia, ktorými chcelo opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) zvýšiť bezpečnosť v školách, sa nezavedú. Plénum Národnej rady (NR) SR totiž v utorok odmietlo novelu školského zákona a ďalších zákonov. Bola z dielne skupiny poslankýň za PS. Tie ju odôvodňovali tým, že súčasné predpisy poskytujú školám len obmedzené možnosti riešenia závažných prípadov agresívneho a rizikového správania žiakov.

Poslankyne navrhovali napríklad možnosť dočasne vylúčiť z prezenčnej výchovy žiaka, ktorý predstavuje ohrozenie pre ostatných žiakov, zamestnancov alebo majetok školy. Chceli presadiť, aby to bolo na obdobie najviac desať po sebe nasledujúcich pracovných dní a iba po predchádzajúcom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie. Novelou rovnako chceli zlepšiť informovanosť medzi školami pri prestupe žiaka s problémovým správaním. Navrhovali tiež, aby riaditeľ školy mohol povoliť individuálny učebný plán problémovému žiakovi len so súhlasom príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Minimálna hodnota pre určenie strategickej investície sa zvyšovať nebude

Minimálna hodnota pre určenie strategickej investície sa nebude zvyšovať zo súčasných 50 miliónov eur na 100 miliónov eur. Navrhovali to poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS) spolu s nezaradeným poslancom Ľubomírom Galkom. Návrh novely zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.

„Cieľom návrhu zákona je úprava podmienok na určenie investičného projektu za strategickú investíciu a úprava zásahov do vlastníckych práv vlastníkov nehnuteľností, dotknutých výstavbou strategických investícii, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR. Platná právna úprava v súčasnosti umožňuje priznať štatút strategickej investície rozsiahlemu okruhu investičných projektov. Predkladatelia však vnímajú širokú definíciu ako problematickú, a to najmä z dôvodu proporcionality zásahu do vlastníckych práv dotknutých subjektov, ktorý so sebou štatút strategickej investície prináša,“ uviedli predkladatelia.

Navrhli tiež do zákona doplniť možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu o vyvlastnení. Súčasná právna úprava, ktorá neumožňuje podať odvolanie s odkladným účinkom, podľa predkladateľov predstavuje neprimeraný zásah do práva na ochranu vlastníctva. Chceli tiež sprísniť pravidlá tak, aby sa investorom mohol stať len plne verejný subjekt, teda iba spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu, vyššieho územného celku (VÚC) alebo obce.

V novele tiež chceli zabezpečiť, aby efektívnosť vynakladania financií mohol opäť hodnotiť iba Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR. Podľa aktuálne platnej legislatívy totiž môže vláda pri určení investičného projektu za strategickú investíciu určiť, že štúdiu uskutočniteľnosti nevykoná MF, ale povinnosť sa presunie na iné subjekty. „Túto právnu úpravu považujeme za problematickú z hľadiska transparentnosti a efektívnosti hodnotiaceho procesu investície, ktorých garantom je práve ÚHP. Zároveň môže v praxi dochádzať ku konfliktom záujmu, kedy efektivitu a uskutočniteľnosť návrhu jedného ministerstva vyhodnocuje to isté ministerstvo,“ uviedli predkladatelia.