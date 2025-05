Premiér chystá koaličnú radu: Riešiť budú nespokojného Danka a transakčnú daň, je známy TERMÍN!

Transakčná daň bude zrejme témou blížiacej sa koaličnej rady. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - O téme transakčnej dane by sa mali koaliční lídri rozprávať na koaličnej rade, ktorú plánuje premiér Robert Fico (Smer-SD) zvolať koncom nasledujúceho týždňa. Naďalej hovorí o jej nevyhnutnosti, ale bude diskutovať o návrhu z dielne SNS. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Fico by rád znížil okruh tých, ktorí musia daň platiť, no len v prípade, ak sa nájde náhrada za výpadok peňazí do rozpočtu. Zopakoval tiež, že Slovensko nepodporí tzv. pandemickú zmluvu v takej podobe, ako je predložená. Upozornil, že návrhy Slovenska na úpravy neboli akceptované.