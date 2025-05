Takáto zima tu už dlho nebola: Studený máj, v stodole raj? Zmena už čoskoro, TAKÉTO by malo byť leto

(Zdroj: Getty Images)

Po tom, ako máj začal ako mimoriadne teplý, kedy sa prvý víkend vyšplhali teploty aj k 30 stupňom Celzia, zažívame aktuálne chladnejšie obdobie, ktoré, ako by sa zdalo, nemá konca-kraja. Len výnimočne vystúpia teploty nad 20 stupňov Celzia, je veterno a premenlivo. Výnimkou nebol ani tento víkend, kedy v sobotu bolo chladno a ešte k tomu fučal silný vietor, ktorý nepekne znižoval pocitovú teplotu.

Keby sme sa pozreli na archívne teploty z minulého roka, zistíme, že o tomto čase už bola výrazne teplejšie, ako je v súčasnosti. A to aj o 5 až 10 stupňov Celzia. Vyššie boli ako denné, tak aj nočné teploty. Záhradkári zvyčajne čakajú do troch zmrznutých, kým vysadia priesady do zeme, aby predišli prípadným mrazom a zničeniu úrody, no teraz každý naďalej čaká a pozorne sleduje, čo bude. Vyzerá to, akoby sa počasie nechcelo umúdriť.

Teploty za máj 2025 (Zdroj: Reprofoto / eMeteo.sk)

Teploty za máj 2024 (Zdroj: Reprofoto / eMeteo.sk)

Studený máj, v stodole raj?

Oslovili sme v tejto veci meteorológa Pavla Matejoviča. "Po veľmi teplom úvode mája, keď sa na Slovensku vyskytol prvý tropický deň s maximálnymi teplotami, ktoré dosiahli na Záhorí a na juhu stredného Slovenska až 30.5 °C, sa výrazne ochladilo. Po zadnej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu so stredom nad východnou Európou k nám začal prúdiť od severu studený a suchý vzduch. Prúdenie studeného vzduchu bude pokračovať až do utorka 20. mája. Priemerné denné teploty sa aj na juhu Slovenska pohybovali len okolo 10 °C, čo je na úrovni prvej polovice apríla. Po zmenšení oblačnosti výraznejšie poklesla teplota aj v nočných hodinách, pričom v nížinách sa na viacerých miestach vyskytol aj prízemný mráz do -4 °C," uviedol odborník pre Topky.sk.

Ako vysvetlil, prízemný mráz sa meria prízemným minimálnym teplomerom vo výške 5 cm nad zemským povrchom. Ako dodal, miestami sa však mráz vyskytol aj vo výške 2 m nad zemským povrchom a spôsobil škody ovocinárom. "Najsilnejšie mrazy sa vyskytli v kotlinách severného Slovenska s minimálnymi teplotami do -5 °C. Prvá polovica mája preto skončila ako teplotne podnormálna s teplotnou odchýlkou asi -2°C od dlhodobého priemeru," upozornil Matejovič.

Mnohí v súčasnosti používajú pranostiku "studený máj, v stodole raj", keďže máj je naozaj studený. Podľa Matejoviča sa však táto formulácia nepotvrdzuje, pretože aby bol v stodole raj, musel by byť máj okrem chladného aj vlhký. A to nie je. "Podľa analýzy SHMÚ je však takmer na celom území Slovenska sucho, pričom na 36 % územia prevláda výrazné až extrémne sucho. Teda škody farmárom nespôsobujú len mrazy, ale aj nedostatok zrážok," vysvetlil. Podľa aktuálnej mapy portálu intersucho je sucho na takmer celom území Slovenska, pričom najextrémejšie je na severozápade a severe Slovenska, teda v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

(Zdroj: Reprofoto / Intersucho)

Kedy sa oteplí?

Podľa Matejoviča by sa situácia mala začať meniť už do pár dní. "Na základe aktuálnych prognostických modelov by sa malo po 20. máji začať mierne otepľovať, pričom maximálne teploty sa na budúci týždeň budú pohybovať v intervale 18 až 24 °C. S približujúcim sa záverom mája by mali teploty potom ešte viac stúpať. Otázne sú atmosférické zrážky, Tie budú mať pravdepodobne prehánkový a búrkový charakter. Tam, kde sa búrky nevyskytnú, alebo spadne počas nich málo zrážok, bude aj naďalej prevládať sucho," upozornil Matejovič.

A ako to vyzerá s tohtoročným letom? Podľa dlhodobých prognóz by mali mesiace jún až august skončiť ako teplotne nadnormálne, s odchýlkou asi +2 stupne Celzia od dlhodobého priemeru. "Nad západnou Európou a priľahlým Atlantikom by mala dominovať plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu, pričom po jej prednej strane by k nám mal od juhu prúdiť teplý vzduch. Je predpoklad, že podobne ako počas uplynulých liet, sa budú vyskytovať aj silné búrky s prívalovým dažďami, silným vetrom a krupobitím. Zároveň sa treba pripraviť aj na vlny horúčav," uzavrel.

Predpokladané teplotné odchýlky od dlhodobého priemeru v lete 2025 (jún-august) v Európe. (Zdroj: ECMWF)