Hodvábna nádej prináša podporu a povzbudenie onkologickým pacientkam

(Zdroj: priatelianou.sk)

Vo štvrtok 15. mája 2025 naše Združenie priateľov NOÚ slávnostne uviedlo do života unikátny projekt Hodvábna nádej, ktorý spája umenie, silu osobných prianí a konkrétnu pomoc onkologickým pacientkam. Mottom projektu je „Vyzerať lepšie, cítiť sa lepšie“ a stavia na jednoduchom, no silnom princípe: pocity sebavedomia a spolupatričnosti majú veľký vplyv na psychickú pohodu počas náročných životných období.

Srdcom projektu je kolekcia originálnych hodvábnych šatiek, ktoré boli navrhnuté imidžovou poradkyňou a fotografkou Janou Keketi a následne stvárnené v sérii fotografií. Tieto šatky budú v Národnom onkologickom ústave k dispozícii ženám bezplatne spolu s motivačnou brožúrou, ktorá poskytuje praktické rady a psychickú motiváciu. „Združenie priateľov NOÚ už 15 rokov hľadá spôsoby, ako pomáhať pacientom nielen v rámci nemocnice, ale aj nad rámec klasickej zdravotnej starostlivosti. Verím, že projekt Hodvábna nádej spojí tradičnú pomoc s kreativitou, umením a ľudskosťou. Vďaka partnerom a osobnostiam, ktoré sa do projektu zapojili, môžeme tento odkaz rozšíriť aj verejnosti,“ uviedol MUDr. Jozef Dolinský, predseda Združenia priateľov NOÚ.

K odbornému rozmeru Hodvábnej nádeje významne prispeli aj špecialistky z Národného onkologického ústavu – onkologička MUDr. Miroslava Malejčíková a psychologička Mgr. Veronika Ujlaky Strapková, ktoré v spolupráci s tímom projektu reflektovali potreby žien v liečbe. Ako uviedla Veronika Ujlaky Strapková: „Strata vlasov nie je len otázka fyzická v zmysle vizuálneho vnímania seba. Vplýva tiež na ochotu socializovať sa či na pocit tzv. ”onkologickej identity”, ktorá môže na pacienta pôsobiť skľučujúco. Ukazuje sa, že napríklad parochňa alebo pekná šatka vie ženám pomôcť preklenúť dané obdobie straty vlasov, čo im následne umožní lepšie sa zaradiť do spoločnosti a možno aj nachádzať určité nové aspekty svojej identity, kedy sa opätovne dokážu cítiť lepšie a viac sebou.“

Záštitu nad celým projektom prevzal predseda Národnej rady SR Richard Raši, ktorého téma vzhľadom na jeho odbornú skúsenosť lekára a dlhoročnú angažovanosť v zdravotníctve oslovila. „Som hrdý, že ako predseda parlamentu môžem stáť za projektom Hodvábna nádej a aktívne ho podporiť. Ako lekár som presvedčený, že takáto forma pomoci môže byť pre pacientky rovnako dôležitá ako samotná liečba. A ako otec troch dcér veľmi dobre viem, aké silné vedia byť ženy, keď čelia životným výzvam. Projekt Hodvábna nádej si nekladie za cieľ riešiť všetky úskalia onkologickej liečby. No veľmi presne mieri tam, kde to často najviac bolí – na stratu istoty, ženskosti a identity,“ priblížil Richard Raši.

(Zdroj: priatelianou.sk)

Myšlienka projektu vznikla z osobnej skúsenosti fotografky Jany Keketi. „V našej rodine sme si onkologickým ochorením prešli a viem, aké je dôležité cítiť v ťažkých chvíľach podporu, nádej a pocit, že človek nie je sám. Farby a hodvábna šatka dokážu povzbudiť, dodať sebavedomie a pocit ženskosti aj v najťažších momentoch. Tieto šatky tak nie sú len darom, ale aj prvkom, ktorý prispieva k emocionálnej stabilite a lepšiemu zvládaniu liečby,“ povedala Jana Keketi, autorka vizuálnej časti projektu.

Do Hodvábnej nádeje sa bez nároku na honorár zapojili aj známe osobnosti z oblasti kultúry, športu a verejného života, ktoré sa stali tvárami kolekcie a svojimi podpornými výrokmi motivujú ďalšie ženy. Medzi dvanástku inšpiratívnych žien patria sochárka Jana Brisudová, tenistka Dominika Cibulková, speváčka Mária Čírová, moderátorky Alena Heribanová, Adriana Kmotríková, Soňa Müllerová, Soňa Skoncová, herečka Monika Hilmerová či bývalá miss Eva Verešová. „Prajem všetkým ženám bojujúcim s ťažkou diagnózou, aby verili v liečbu a hľadali všetky pozitívne veci, ktoré by im mohli pomôcť. Najmä ich psychike, pretože to fyzično je v rukách lekárov a účinnej liečby, no tá psychika je veľmi dôležitá,“ popriala pacientkam Soňa Müllerová.

Jedným z partnerov projektu sa stala Všeobecná zdravotná poisťovňa. Podľa jej údajov má zhubný nádor aktuálne diagnostikovaných takmer 68 000 jej poistenkýň, pričom toto číslo má za posledné štyri roky stúpajúcu tendenciu. Význam tohto partnerstva zdôraznila aj členka predstavenstva tejto najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku Denisa Slivková: „Podpora psychického zdravia a dôstojnosti onkologických pacientov je rovnako dôležitá ako medicínska liečba. Sme radi, že môžeme stáť pri projekte, ktorý prináša radosť, povzbudenie a pocit spolupatričnosti ženám v tak náročnom období.“ Projekt a jeho prvá kolekcia v počte 250 šatiek by nevznikli bez podpory ďalších partnerov – spoločností JAVYS, Grand Hotel River Park a OC Eurovea, ktorým patrí veľká vďaka. Súčasťou projektu Hodvábna nádej je aj výstava umeleckých portrétov ambasádoriek so šatkami, ktorá je od 16. do 30. mája 2025 prístupná širokej verejnosti v OC Eurovea v Bratislave na -1. podlaží v centrálnej časti.