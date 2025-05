Prvé strenutie Fica a Kallasovej od zverejnenia OHNIVÉHO statusu: V Albánsku to takmer schytal aj estónsky premiér

Fico sa na summite stretol s Kallasovou, ktorú predtým v statuse ostro kritizoval a tykal jej. (Zdroj: Facebook/Robert Fico, TASR/AP Photo/Mykola Tys)

VIDEO Tlačová konferencia predsedu vlády z Albánska:

Fico po summite v Albánsku prezradil, aké bolo jeho stretnutie s Kajou Kallasovou (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Fico podrobnosti odhalil na tlačovej konferencii po rokovaní na šiestom zasadnutí Európskeho politického spoločenstva v Albánsku. Pred novinármi v Tirane popísal, ako prebiehali jeho stretnutie s Kallasovou, ktorú naposledy poriadne počastoval v jeho poslednom výstupe na sociálnej sieti. Bola to totiž premiérova cesta do Moskvy, ktorá niektorých európskych lídrov, vrátane Kallasovej, podráždila.

Roztržka pre návštevu Moskvy

Fico jej venoval príspevok, kde jej písal v slovenčine a tykal jej. "Milá Kaja, opätovne som zaznamenal tvoje vyjadrenia na moju adresu v súvislosti s dnešnou návštevou Moskvy a avizovaným stretnutím nielen s prezidentom Ruskej federácie V. Putinom. Vraj nestojím na správnej strane dejín alebo iné podobné hlboké geopolitické úvahy. Po prvé, v Moskve som preto, aby som vyjadril úctu viac ako 60 000 vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska. Nie je mi zrejmé, čo títo statoční ľudia majú spoločné so súčasnou medzinárodnou situáciou," znie len v zlomku statusu, ktorý Fico 9. mája osobne venoval práve Kallasovej.

Sledované stretnutie

Od zverejnenia reakčného statusu Fica uplynul týždeň a obidvaja sa vzájomne stretli na albánskom summite v Tirane. Šéf Smeru neskrýval, že s Kallasovou majú naďalej odlišné názory na konkrétne geopolitické záležitosti. Sám prízvukoval, že práve tento summit má slúžiť ako platforma na výmenu jednotlivých názorov lídrov v celej Európe.

"Využil som túto platformu na bilaterálne stretnutia. Prvé bolo so španielskym premiérom Pédrom Sánchezom," povedal na úvod Fico, pričom práve ďalšie stretnutie bolo s Kallasovou.

Premiér SR Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pokračoval v názorovom pingpongu s Kallasovou

"Druhý míting bolo zaujímavejší, pretože som požiadal o stretnutie s vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničnú politiku s pani Kajou Kallasovou. Na tomto stretnutí som sa vrátil k 'pingpongu', ako som ho nazval, kde sme si vymieňali určité pozície z pohľadu mojej návštevy v Ruskej federácii," uviedol Fico.

Na stretnutí vraj Kallasovej povedal, že neexistuje dokument a ani záväzné stanovisko EÚ, ktoré by mu vraj bránilo si vyberať ciele zahraničných návštev a spôsob správania sa na nich. "Naznačil som a povedal som vysokej predstaviteľke, že som suverénny predseda vlády suverénnej krajiny. A že skôr, ako takéto výmeny politických stanovísk by nám viac svedčala spolupráca," zvolil Fico diplomatický tón. Priznal, pritom, že jeho vzájomné vzťahy s Kallasovou nie sú práve pozitívne a názorov sa rozchádzajú v mnohých bodoch.

Podmienky pred ďalšími podobnými cestami

"Určite máme úplne iný názor na vojnu na Ukrajine, na železnú oponu, ktorú tak poctivo Európska únia buduje voči Ruskej federácii, ale sme členskou krajinou Európskej únie. To je náš životný priestor, takže musíme spolupracovať. Navrhol som teda, aby sme si prestali navzájom posielať politické stanoviská, rešpektujme sa. Ja budem rešpektovať, že je tu nejaká členka Európskej komisie, ktorá zodpovedá za zahraničnú politiku. Ja očakávam, že Európska komisia bude rešpektovať suverénne postoje slovenskej vlády a našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany. Ponúkol som, aby sme tieto iniciatívy využili na vzájomné informovanie sa," pokračoval Fico v popisovaní stretnutia.

Kallasovej vraj navrhol, že bude pred podobnými cestami intenzívnejšie komunikovať práve s Kallasovou aj ohľadom predbežných stanovísk Európskej únie. "Ja budem zas informovať tento úsek v Európskej komisii o dosiahnutých záveroch na týchto cestách," dodal Fico s tým, že Kallasovú pozval na stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré by chceli zorganizovať. "Ponúkam ako predseda vlády krajiny, ktorá je v Európskej únii vzájomné porozumenie a rešpekt, ale zároveň žiadam, aby naše suverénne postoje boli rešpektované a aby žiadnym spôsobom komentované," dodal šéf Smeru.

Pri estónskom premiérovi si zahryzol do jazyka

Fico tlačovku uzavrel tým, že má v pláne sa stretnúť s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Rozprávať sa s ňou chce o svojej plánovanej návšteve Ríma.

Zároveň dodal, že na summite bol aj prítomný estónsky premiér Jüri Ratas, pri ktorom si vraj Fico musel "zahryznúť do jazyka", keďže to bolo aj Estóńsko, ktoré v čase krátko pred štartom Ficovej cesty do Moskvy vládnemu špeciálu zakázalo prelet ponad ich územie. Ratasovi Fico síce priamo nič nepovedal, no dodal, že mimo oficiálne priestory a kamery s ním bude hovoriť na túto citlivú tému.

"Odpustil som si poznámku, ktorú som mu chcel povedať - medzi partnermi, krajinami, ktoré sú spolu v EÚ a v NATO sa niečo také nerobí, že vám niekto nedovolí preletiež cez územie jeho krajiny. Asi si mysleli, že sa naplaším," dodal Fico, ktorý túto debatu nechcel absolvovať na verejnom fóre.