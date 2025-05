Desivý incident v Trnave: Ženu pri venčení psov PRENASLEDOVALI dvaja muži! Jeden z nich mal zrejme nôž

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Trnavčanka Amy sa na sociálnej sieti zverila s nepríjemným zážitkom, ktorý zažila pri venčení psa v okolí Linčianskej, Tulipánu a Vajslovej ulice. Udialo sa to v stredu okolo 20.20 h. Desivé správanie dvoch mužov ju vystrašilo a varuje ostatných, aby si v tejto oblasti dávali pozor.

"Ahojte. dávajte si pozor v okolí jednoty pomedzi bytovky a autá. Pohybuje sa tam agresívny asi 20-ročný Róm aj s kamarátom. Prenasledovali ma keď som venčila psov," opisuje Amy s tým, že najprv sa za ňou rozbehol jeden spoza auta, no psy ju ochránili.

Muž aj napriek psom pokračoval v prenasledovaní ďalej. "Ako som zašla za roh bytovky, tak som zastala opodiaľ, či ma ešte sleduje a hádajte čo - vyšiel spoza rohu," pokračuje Trnavčanka s tým, že opäť zareagovali psy. "Volal niekomu a do dvoch minút boli zamnou už dvaja. Dávajte si pozor, ten prvý mal ruku v bunde a vyzeralo to, že tam má nôž alebo niečo," dodala.

Ľudia pod príspevkom zareagovali slovami, že mala ihneď kontaktovať políciu, inak budú obťažovať ďalších ľudí, ktorí nebudú vedieť, o koho ide. Amy však zareagovala, že jej prioritou bolo dostať sa bezpečne domov. "Držala som dvoch stredných psov, ktorí rozhodne kľudní kvôli nim neboli a volala som od strachu s kamarátkou. Došla som bezpečne domov," dodala s tým, že keď dvojica uvidela, že Amy s niekym volá, vzdialili sa a po minúte ich už nevidela. "Kým by (policajti, pozn. red.) došli, Boh vie, čo by sa stalo a aj tak by nič nespravili," myslí si Trnavčanka.