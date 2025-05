Politologička rok po atentáte na premiéra: Tvrdé slová na adresu politikov! TOTO si myslí o Ficovej komunikácii

Premiér SR Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Intenzita ani charakter politickej polarizácie na Slovensku sa po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nezmenili. Uviedla to politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi. Dodala, že sa očakávala deeskalácia politického konfliktu, no nestalo sa tak. Komunikáciu premiéra po atentáte hodnotí ako viac osobnú a výbušnú. Zmenu vníma aj v komunikácii pred eurovoľbami v roku 2024.

„Vzhľadom na to, že pokus o atentát sa interpretoval ako vyvrcholenie štvavej polarizácie na Slovensku, bolo prirodzené očakávať, že práve politická polarizácia by sa mohla v dôsledku tohto činu zmeniť a mohlo by dôjsť k deeskalácii politického konfliktu. To sa však nestalo. Intenzita ani charakter politickej polarizácie na Slovensku sa nezmenili,“ uviedla politologička. Vo štvrtok (15. 5.) uplynie rok od atentátu na premiéra v Handlovej.

Podľa Világi sa zmenila kondícia, v akej sa ocitla vládna koalícia počas nasledujúceho roka po atentáte. „Avšak v tomto prípade nie je možné určiť mieru zavinenia spôsobeného pokusom o atentát a vplyvom, ktorý mal na Roberta Fica ako premiéra a lídra koalície, a inými faktormi,“ skonštatovala s tým, že prispieť k tomu mohol aj výsledok prezidentských volieb, vnútorné štiepenia poslaneckých klubov či dôsledky prijatých opatrení. „Zmena politickej rétoriky, ktorá bola a stále je vysoko konfliktná, neprebehla a to je dôležité. Ako sa zvykne hovoriť, ryba smrdí od hlavy, a v tomto prípade je dôležité, aby politické elity šli príkladom,“ myslí si Világi.

Komunikáciu Fica vníma po pokuse o atentát do väčšej miery ako osobnú, v zmysle osobnej vzťahovačnosti, a tiež viac výbušnú a útočnú smerom k tradičným médiám. „Pri strane Smer-SD je to možné pozorovať najmä v rovine výrazových prostriedkov, teda pri jazyku komunikácie, a to dokonca aj pokiaľ ide o oficiálne dokumenty, akým je napríklad volebný program,“ uviedla s tým, že sa dá porovnať jazyk volebného programu strany k voľbám z roku 2023 a programu pred voľbami do europarlamentu v roku 2024, teda už po atentáte.

„Snaha upokojiť situáciu zdržanlivosťou vo vyjadrovaní krátko po samotnom pokuse o atentát bol krok správnym smerom,“ myslí si politologička. „Reakcia koaličných partnerov, ktorú sme v prvej chvíli mohli považovať za prejav šoku, však v nasledujúcich týždňoch potvrdila skôr snahu politicky vyťažiť zo vzniknutej situácie, než ju deeskalovať,“ povedala s tým, že sa to prejavilo napríklad promptnou zmenou volebných sloganov pri eurovoľbách, ktoré sa konali v júni 2024. V nich začalo podľa Világi dominovať rozdelenie na „my“ verzus „oni“ a krvavé vlajky. S ústupom času sa podľa nej aj rétorika a využívanie tohto činu pre politické účely zmiernili. „Nedá sa tak povedať, že by pokus o atentát zásadným spôsobom preformátoval stranícky systém na Slovensku a vzťahy v rámci neho. Je však trpkým a poľutovaniahodným symbolom vyhrotenej politickej polarizácie,“ skonštatovala politologička.

Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája útočník Juraj C. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Súdny proces by sa mal začať v júli.