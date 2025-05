Veľký nákup počítačov za 326 miliónov eur! Minister vysvetľuje kontroverzné nákupy v čase konsolidácie

Šutaj Eštok vysvetľoval nákup nových počítačov. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, gettyimages.com)

VIDEO Tlačová konferencia Matúša Šutaja Eštoka:

Tlačová konferencia ministra vnútra a ministra zdravotníctva na tému: Drogám hovoríme nekompromisné nie

Na podozrivé nákupy upozornil portál Fontech. Kým vlaňajšia modernizácia v tomto segmente spočívala v 3 109 kusoch počítačov za 2 401 795 eur, išlo o necelých 800 eur za PC zostavu. Teraz je situácia o dosť odlišná a predovšetkým drahšia. Všetko sa to navyše deje v čase prebiehajúcej konsolidácie verejných financií, kde si napríklad aj ministerstvo financií s Ladislavom Kamenickým sľubuje príchod nových 700 miliónov eur do štátnej kasy len na základe zavedenej transakčnej dane.

A je to práve Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý spadá pod finančný rezort a ktorému sa najnovší nákup počítačov na rezorte Šutaja Eštoka celkom nevidí. Je to aj preto, že tentokrát už pôjde o modernizáciu za rekordných 326 miliónov eur . Na túto skutočnosť upozornil prostredníctvom sociálnej siete aj šéf SaS Branislav Gröhling. Prepočet hovorí, že v priemere tak pôjde o 3 400 eur za PC zostavu .

Za oveľa menšiu sumu dnes viete poskladať slušnú hernú zostavu

Ak by sa na takúto sumu pozrel bežný IT expert či odborník na počítače, celkom určite by skonštatoval, že za spomínanú cenu sa dnes dá poskladať náročná a kompletná herná zostava vrátane monitora, reproduktorov a ďalších prvkov s moderným LED podsvietením, či dokonca vodných chladením. Často sa však dá vybaviť aj za lacnejší peniaz, pričom sa pripomína aj to, že spomínaných 3 400 eur je ešte pred zaplatením nutných programov ako operačný systém či ďalších podporných prvkov, čo v takom veľkom meradle vôbec nie sú lacné záležitosti.

Útvar hodnoty za peniaze zverejnil presné čísla

V kontexte nákupu svoju analýzu zverejnil aj samotný úrad ÚHP spadajúci pod finančný rezort.

"Rámcová zmluva sa nemusí vyčerpať celá, avšak pre efektívny nákup je vhodné nastaviť jej výšku na úroveň trhu už pred čiastkovými objednávkami. Vo verejnom obstarávaní dostalo MV SR najnižšiu ponuku 244,6 miliónov eur. Odporúčame preto znížiť maximálnu výšku rámcovej zmluvy na úroveň najnižšej ponuky z tendra. Už pri podpise by tak MV SR znížilo celkový rámec o 81,8 miliónov eur," zverejnil svoje odporúčania a rady úrad.

Verejné obstarávanie bolo transparentne a na dnešne pomery raritne rýchle, bráni sa minister

Na kritiku nákupu už reagoval aj sám minister, ktorý sa začal brániť. "Chcem zdôrazniť, že verejné obstarávanie prebehlo hladko, transparentne a v rekordne krátkom čase, čo je v dnešných podmienkach skôr raritou, ako pravidlom. Do súťaže sa zapojili renomované spoločnosti a konečné ceny budú predmetom opätovnej súťaže pri každej zákazke, čo zabezpečí maximálnu hospodárnosť," uviedol k nákupu počítačov minister vnútra.

Upracte si svojich analytikov, odkázal Kamenickému

Šutaja Eštoka sa však evidentne dotkla kritika ÚHP, a preto sa rozhodol adresovať "odporúčania" pre ministra financií Ladislava Kamenického. Vraj šíria hlúposti. "Už som mal rozhovor s pánom ministrom Kamenickým a požiadal som ho, aby si ÚHP upratal, pretože tie analýzy, čo prinášajú, to je niečo neuveriteľné," udrel si Šutaj Eštok. "Odporúčam expertom z ÚHP, aby išli na políciu a pozreli si tie 15-ročné počítače," odporúčal analytikom minister vnútra. ÚHP by zároveň podľa jeho záverov mal vydať opravné stanovisko.