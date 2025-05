Prekvapivé zistenie o mladíkovi, ktorý pobláznil internet: Sympatický fešák je v skutočnosti študent z Púchova!

(Zdroj: TASR/AP, Instagram/vaticannews)

BRATISLAVA/VATIKÁN – Jeho úsmev a žmurknutie pobláznilo internet. Celý svet sa minulý týždeň dozvedelo meno nového pápeža. Zatiaľ, čo väčšina populácie si túto informáciu, ako aj prvé slová Svätého otca vypočula cez obrazovky, niekoľko ľudí malo to šťastie, že si mohlo nezabudnuteľný okamih vychutnať naživo priamo vo Vatikáne. Patril k nim aj mladý muž v bielom tričku, ktorého zachytila jedna z kamier, ktorá snímala dav. Pohľadný mladík a jeho sympatické gesto sa takmer okamžite stali hitom internetu. O to väčšie bolo prekvapenie, keď sa ukázalo, že ide o študenta zo Slovenska.

Vo štvrtok sme spoznali novú hlavu rímskokatolíckej cirkvi. Amerického kardinála Roberta Prevosta zvolili v konkláve za 267. pápeža a do dejín vojde ako pápež Lev IVX. Nového pápeža vítali na Námestí svätého Petra davy ľudí a kamera okrem balkóna snímala aj nadšený dav. Pozornosť pri jednom takomto zábere vzbudil očividne dobre naladený mladý muž. Keď si všimol, že ho sníma kamera, neodvrátil zrak. Práve naopak, zahľadel sa do objektívu, jemne sa usmiala a žmurkol. Týmto gestom si takmer okamžite získal pozornosť a zostrih videa, na ktorom je mladík zachytený, sa stal hitom internetu.

Mnohí si začali klásť otázku, kto tento sympatický mladík je. Odpoveď prekvapila najmä Slovákov. Je totiž jedným z nich. Ako sa totiž ukázalo, ide o študenta práva Šimona z Púchova. Ako informovala TV Markíza, do Ríma cestoval autobusom až 20 hodín. „Videl som, že na mňa zaberá kamera a pozerali to aj doma naši, aj babka, tak som si povedal, že žmurknem,“ prezradil pre televíziu. „Bolo to počas požehnania pápeža, takže je to také trošku aj vtipné a premýšľal som potom následne, keď som videl tie zábery, že som to urobiť nemal. Ale vzniklo z toho nejaké virálne video, ktoré sa teraz šíri po sociálnych sieťach,“ dodal mladý muž, ktorý v televízii v minulosti dokonca pracoval.