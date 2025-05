Slovensko má ambíciu stať sa šiestym laboratóriom v Európe na certifikáciu vakcín

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovensko by mohlo byť šiestou inštitúciou na overovanie vakcín v Európe. V rámci analýzy mRNA vakcín proti COVID-19, ktorú vypracúva Slovenská akadémia vied (SAV), sa totiž investovali financie aj do nového materiálneho vybavenia. SR má tiež špičkových vedcov. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v diskusnej relácii Politika 24 v televízii JOJ 24. Zdôraznil tiež, že cieľom analýzy je položiť všetkým občanom fakty na stôl.