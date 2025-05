Životný zlom moderátorskej legendy: Po mesiacoch práce pre ťažký Šaškov rezort mení stratégiu, už maká inde!

Wallner končí u Šaška a svoje služby ponúkol Petrovi Kmecovi. (Zdroj: archív A.W.)

archívne video

Tomáš Taraba, Kamil Šaško a Tomáš Drucker sa vyjadrujú k návrhom, ktoré schválili na vláde (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Čas tam plynie veľmi rýchlo, priznal Wallner

Wallner sa pre Topky zveril s tým, že v jeho živote teraz začala kariérna zmena. Má to niečo dočinenia aj s tým, že ministerstvo zdravotníctva je jedno z najťažších ministerstiev vôbec. A to aj preto, akým výzvam čelí. "Čas na ministerstve zdravotníctva plynie mimoriadne rýchlo. Je to dynamický, pestrý, ale zároveň veľmi náročný rezort. Čo mesto, kraj, región, to iný špecifický problém a aj nároky na zdravotnú starostlivosť. A pochopiteľne, ideálne by bolo, keby ste vedeli robiť riešenia ako zázraky na počkanie. S tým som sa stretával dennodenne," začal namotivovaný Wallner.

Ten na hovorcovskej pozícii začal ešte za čias ministerky Zuzany Dolinkovej, ktorá neskôr podala demisiu.

(Zdroj: archív A.W.)

Vysoká škola stresu

Pred samotným nástupom na rezort mu niektorí ukázali zdvihnutý prst. "Ešte keď som tam išiel, bol som varovaný, že čo všetko to bude obnášať, ale nezľakol som sa. Niekto to nazval aj vysoká škola stresu a krízových situácií. Pre mňa určite neoceniteľná obrovská skúsenosť po všetkých stránkach a s pokorou som vďačný za všetko, čo mi to dalo za takmer rok a pol," zosumarizoval Wallner svoje pôsobenie v zdravotníckom rezorte.

(Zdroj: archív A.W.)

Wallner, ako sám priznáva, bol oslovený podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petrom Kmecom. Vicepremiér sa ho spýtal, či by s ním a jeho tímom chcel spolupracovať. "Tak som sa rozhodol pre zmenu. Porozprával som sa s ministrom Šaškom, ktorý všetko pochopil a tak sme sa dohodli na mojom prestupe," doplnil bývalý rozhlasový moderátor.

(Zdroj: archív A.W.)

Za mikrofónom v rádiu to bolo jednoduchšie

"Občas sa mi stalo, že by som sa radšej vrátil do rádia sadnúť do štúdia za mikrofón a bolo by to neraz jednoduchšie. Na vtipné skeče a nachytávky by som mal aj nové inšpirácie, tak ktovie, či niekedy možno ešte z toho aj sitkom nebude. Ale určite sa netreba báť zmien v živote. Beriem to ako novú pracovnú výzvu a najmä príležitosť spoznať ďalšie nové oblasti, kde môžem rozvíjať svoje doterajšie skúsenosti v oblasti komunikácie a vzťahmi s médiami," povedal Wallner s tým, že v tejto pozícii mať konečne aj viac priestoru pre svoju priateľku.

(Zdroj: archív A.W.)

"Napokon s médiami som ostal v kontakte, ale už je to v inej rovine, ako hovorca, kde riešite vyjadrenia, stanoviská a občas aj milión otázok od kolegov novinárov a pomáhate im s vysvetlením témy a problematiky. Je to určite v mnohom zaujímavé," popísal pre Topky gro svojej práce Wallner.