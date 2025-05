Ľudia si v schránke našli ruské letáky: Súčasť politickej propagandy? Otázniky vyvoláva najmä kontroverzná stuha!

(Zdroj: Facebook/NIE V NAŠOM MESTE, Facebook/Hoaxy a podvody)

Podľa projektu Hoaxy a podvody, ktorý sa dlhodobo venuje monitoringu dezinformačných kampaní, letáky vyzerajú, akoby boli vytvorené priamo ruskou ambasádou. Ak by sa tieto podozrenia potvrdili, „išlo by o mimoriadne nebezpečnú hybridnú aktivitu cudzieho štátu na suverénnom území Slovenskej republiky,“ upozorňuje stránka. Letáky sa objavili vo viacerých schránkach na uliciach v Petržalke a podľa dostupných informácií ich distribúciu zabezpečuje spoločnosť Letákovanie, s.r.o.

Kontroverzná stuha

Na letáku sa nachádza svätojurská stuha, ktorá je už dlhodobo spájaná s podporou ruskej politiky, najmä v kontexte vojny na Ukrajine. Vladimir Putin tento symbol využíva ako súčasť svojej propagandy na ospravedlnenie vojenských akcií. Môže tak ísť o znak propagandy, ktorá má za cieľ manipulovať verejnú mienku a šíriť proruské naratívy.

Text na letáku zdôrazňuje, že bez Sovietskeho zväzu by fašizmus nebol porazený. No podľa zakladateľa Hoaxy a podvody Davida Púchovskeho zároveň ignoruje historické fakty, ktoré hovoria o paktovaní ZSSR s nacistickým Nemeckom na začiatku vojny. Projekt Hoaxy a podvody zároveň vyzýva ľudí, ktorí podobný leták dostali do schránky, aby sa ozvali a poskytli informácie o tom, kde a kedy ho našli.