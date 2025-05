Tichá domácnosť v koalícii: Ficovi politickí partneri ako OHRDNUTÉ manželky, odborníci hodnotia stav vlády

Politológovia zhodnotili aktuálny stav koalície. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vládna koalícia sa dá niekedy uchopiť aj ako jedna veľká rodina. Keďže rodiny mávajú často aj nezhody a hádky, ani táto politická rodina nie je výnimkou. Vo voľbách si ju vybrali občania a po vyše roku a pol vládnutia prišli vážne trhliny. Vyzeralo to síce tak, že už sú zažehnané, no transakčná daň a ďalšie problémy, ktoré vybublali na povrch, predstavujú nové trecie plochy. Premiér tento stav, zdá sa, často rieši ignoráciou. Koaliční partneri pri ňom ale vyzerajú dosť nespokojne a každý si chce vydobyť politické body. Politológovia preto zhodnotili aktuálny stav vládnej koalície.

archívne video

Koalícia príde s vlastným návrhom v súvislosti s platom poslancov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Pre takmer žiadne koaličné rady nastáva tichá domácnosť

"Ohrdnutí koaliční partneri sú ako manželky, ktoré nemajú pozornosť manžela, a preto robia prieky," začal ostro politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity v Prešove. Pre Topky tiež povedal, že premiér Robert Fico (Smer-SSD) s nimi nemá záujem komunikovať a vlastne ani s nikým iným. Jeho agendou sú aktuálne sociálne siete a tlačové besedy, kde môže šíriť politické posolstvá. Bol to totiž predseda SNS Andrej Danko, ktorý sa vyjadril kriticky na nízku frekvenciu koaličných rád "Je to akoby manžel kritizoval manželku na verejnosti a potom ju doma ignoroval. Takže v koalícii je taká tichá domácnosť," doplnil Cirner.

Robert Fico a Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa ďalšieho odborníka Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa pod aktuálny stav koalície podpísalo aj podcenenie reakcie voličov. "Vyzerá to tak, že sa zľakli verejnej mienky. Tieto strany sa vždy pozerali na prieskumy verejnej mienky a tentokrát neodhadli presne reakciu verejnosti. Jednoducho sa boja, preto nadbiehajú verejnosti, ale ich odpor určite nepovedie k povaleniu vlády," vyhlásil Štefančík.

Ficova narastajúca izolácia s pribúdajúcim vekom

Bol to opäť šéf SNS, ktorý Fica nepriamo posielal do dôchodku s tým, že "občas je dobré priznať si, že máme svoj vek". Okrem toho sa posťažoval, že Fico sa s pribúdajúcimi rokmi od partnerov čoraz viac vzďaľuje, no vraj pri ňom nechce "politicky umierať". "Pán Danko skúša všetko, aby si ho ktokoľvek všimol. Fico, opozícia, ale predovšetkým voliči. Musí vysoko skákať, lebo z trávy ho nevidno pre nízke preferencie a slabý politický výtlak v koalícii," zhodnotil Cirner.

(Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Ďalší politológ zo Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak sa na situáciu pozerá tiež zo svojho uhla pohľadu. "Osobne si viem predstaviť, že vláda môže dokončiť funkčné obdobie so škrípajúcimi zubami. Danko si veľmi dobre uvedomuje, že vládu nemôže len tak položiť, pretože nielenže nemá šancu sa dostať do žiadnej inej, ale po voľbách nemá šancu sa dostať ani do parlamentu," zhodnotil v rýchlosti Marušiak s tým, že podobné odkazy od Danka a možno aj ďalších budú pribúdať.

Vládnutie môže v tejto situácii predčasne ukončiť len Fico

Zdôraznil aj to, že o konaní alebo nekonaní predčasných volieb bude na konci dňa rozhodovať na základe výhodnejšej situácie aj tak iba Fico. "Pokiaľ bude mať Smer, resp. predseda pocit, že náklady na udržanie tejto vlády sú pre nich vyššie, ako potenciálne zisky, môžu z vlády odísť. Môžu takto prenechať nástupcom dôsledky finančnej konsolidácie," doplnil Marušiak.

Otázkou teraz však bude to, aké husle bude v tomto konflikte hrať Matúš Šutaj Eštok ako predseda Hlasu-SD. "Každý sa prednostne stará v koalícii sám o seba, aj Hlas-SD bojuje o voliča so Smerom či SNS a v prvom rade pozerá na vlastné voličské preferencie. Každý si chce ukradnúť zo spoločného stola najväčší kus koláča, ale zatiaľ im Fico dáva po prstoch a má to v rukách," vysvetlil Cirner.

(Zdroj: Topky/VLado Anjel)

Prípadný predčasný koniec vládnutia vidí podobne aj Štefančík. "Nepredpokladám, že vláda padne na nejakom vnútrokoaličnom konflikte. Skôr po rozhodnutí predsedu vlády, keď vyhodnotí, že stráca pôdu pod nohami a predčasné voľby by mu pomohli pokračovať vo vládnutí. Dobre si však pamätá, aké to bolo, keď bol v opozícii a on a nikto iný z koaličnej strany si to obdobie nechce zopakovať. Dýchať vzduch na slobode je predsa príjemnejšie ako "v chládku"," uzavrel pre Topky politológ Štefančík.