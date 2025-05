Končí ďalšia firma! Obľúbená rodinná pekáreň musí zatvoriť po vyše 30 rokoch: Už sa to nedá ťahať, odkazujú

(Zdroj: Getty Images)

O konci pekárne v Ilave, ktorá zatvorila koncom apríla, informuje STVR. Firma fungovala 34 rokov, no teraz doplatila na vysoké ceny energií aj transakčnú daň. Zakladal ju Milan Ižvolt, po odchode do dôchodku prebrala žezlo jeho dcéra. Žiaľ, ďalej táto rodinná tradícia malej pekárne pokračovať nebude. „Energie, keď vám idú štyrikrát hore, nepretaví to do predajnej ceny, nie je šanca. Už sa to nedá ďalej ťahať,“ vysvetlil pre televíziu zakladateľ pekárne.

Pred koncom bola pekáreň každý mesiac v mínuse tritisíc eur. Ďalšiu záťaž priniesla transakčná daň. „Z 2,5-tisíc za múku, ďalších desať eur zaplatiť. Bolo to také, že nič dobré už nečakaj, nie aby sa štát postavil na stranu lokálnych, malých, poctivých podnikateľov,“ skonštatovala majiteľka pekárne v Ilave Dagmara Felis.

Správa o konci malej pekárne prišla v čase, kedy muselo na Slovensku svoje brány zatvoriť aj viacero väčších firiem.