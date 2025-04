KONČÍ ďalšia firma: V Partizánskom zatvára brány výrobca obuvi! Prepustí všetkých zamestnancov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR, )

PARTIZÁNSKE – Končia jedna za druhou. Tento týždeň sme dostali už dve zlé správy – v Martine do konca roka úplne končí firma ECCO. O prácu prídu stovky ľudí. Krátko na to prišla informácia, že v Handlovej končí výrobca športovej obuvi, spoločnosť Lowa. Do tretice prišla ďalšia zlá správa - v Partizánskom do konca septembra zruší výrobu americká spoločnosť Honeywell.

V minulosti úspešná firma zamestnávala ešte pred piatimi rokmi vyše 500 ľudí. Dnes je to len niekoľko desiatok. Výrobu utlmuje firma postupne. Upozornila na tom STVR. „Dôvodom, prečo ukončuje prevádzku na Slovensku v našom meste je to, že náklady na pracovnú silu sú rádovo vyššie, než v štáte, kam sa presťahuje. Náklady na zamestnanca sú na Slovensku dvetisíc dolárov, v krajine, kde sa sťahuje, 400 dolárov,“ vysvetlil primátor Partizánskeho Jozef Božik. Prisľúbil však, že v máji ohlásia v meste novú investíciu, pri ktorej vzniknú stovky pracovných miest.

Iba začiatkom týždňa prišla šokujúca správa o tom, že v Martine končí známa firma na výrobu topánok, dánska spoločnosť ECCO. O prácu príde 643 ľudí. Nič netušiacim zamestnancom, ktorí prišli normálne do práce, to oznámili v pondelok. Výrobu chcú prerušiť cez leto a do konca roka závod úplne uzavrú. „Vzhľadom na celosvetový obchodný a ekonomický vývoj sa spoločnosť ECCO rozhodla pristúpiť k zmene počtu svojich výrobných závodov tak, aby zodpovedali potrebám trhu. V dôsledku toho počas leta príde k ukončeniu výroby v závode v Martine. Chceli by sme vyjadriť vďaku zamestnancom za ich prácu v našom takmer 30-ročnom pôsobení na Slovensku,“ uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku. Firma chce urobiť všetko pre to, aby zmiernili dopady tohto rozhodnutia.

V utorok sme sa dozvedeli, že končí aj spoločnosť Lowa. Firma, ktorá sa zaoberá výrobou športových topánok, ukončí k 31. augustu svoju výrobu v Handlovej. „Lowa, súčasť skupiny Tecnica Group, prehodnocuje svoju priemyselnú štruktúru s cieľom zvýšiť efektivitu výroby a posilniť synergiu medzi rôznymi spoločnosťami v rámci skupiny. V tomto kontexte ukončí závod v Handlovej svoju činnosť k 31. augustu 2025,“ uviedla firma vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný prezident Tecnica gropu Alberto Zanatta a riaditeľ Lowa production Branislav Bernát.

Toto rozhodnutie je podľa nej súčasťou širšieho strategického plánu, ktorý má za cieľ optimalizovať výrobu medzi jednotlivými závodmi, zosúladiť technológie a know-how tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky globálneho trhu. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí príde o prácu