Kto všetko bol na pohrebe pápeža Františka? Posledné zbohom mu okrem prezidenta dali ministri aj šéf KDH

Slovenskí politici sa tiež zúčastnili pohrebu Svätého otca. (Zdroj: TASR/AP Photo/Alessandra Tarantino, Facebook/Samuel Migaľ, Milan Majerský, Peter Pellegrini)

VIDEO Peter Pellegrini s delegáciou na pohrebe pápeža Františka vo Vatikáne:

Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil pohrebu pápeža Františka vo Vatikáne (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

Už hneď v úvode treba povedať, že účasť prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho aj s delegáciou bola samozrejmou záležitosťou. Okrem hlavy štátu prišiel aj minister zahraničných vecí zo Smeru-SSD Juraj Blanár. "Vo Vatikáne sme dnes mali česť naposledy sa pokloniť Svätému Otcovi Františkovi a za celé Slovensko sa zúčastniť poslednej rozlúčky s ním. Česť Vašej pamiatke!" napísal prezident.

Na svet prichádzame bez statkov a odchádzame tiež bez nich, pripomenul Blanár

"Pápež František dokázal v rámci cirkvi otvoriť mnoho odvážnych vecí, témy, ktoré boli tabuizované. A je potrebné, aby cirkev na to reflektovala, aby dokázala aj mladým predstaviť hodnotu Ježišovho učenia a filozofie. V tomto pápež zanechal hlbokú stopu," doplnil prezidenta minister Juraj Blanár.

OSLAVA ŽIVOTA A POSOLSTVA PÁPEŽA FRANTIŠKA Smrť by mala byť vnímaná ako oslava života a toho, čo človek dokázal urobiť... Posted by Juraj Blanár on Saturday, April 26, 2025

Prišiel aj čerstvý minister Migaľ

Svoju česť prišiel vzdať aj ďalší člen vládneho kabinetu, ktorý sa však do Ríma dostal samostatným spôsobom. Ide o ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa, ktorý bol funkciou poverený len nedávno. S delegáciou na čele s prezidentom však neletel. Už zo skorších záberov bolo jasné, že cestuje obyčajnou leteckou spoločnosťou. "Pápež František bol pre mňa veľkou inšpiráciou. Pripomínal mi, že funkcia nemá byť cieľ, ale služba. A že aj my, politici, by sme mali ostať v prvom rade služobníkmi ľudí – nie tými, ktorí sa od nich vzďaľujú. Jeho život bol svedectvom skromnosti, pokory a úprimného záujmu o človeka. Odmietol pápežské paláce, žiarivé rúcha, ceremónie – a vybral si jednoduchosť, blízkosť a skromnosť. V tomto duchu cestujem aj ja – bežnou linkou, ako jeden z mnohých, ktorí cítia vďačnosť a úctu k jeho odkazu," vysvetlil Migaľ, ktorý neskôr pridal aj záber spred Námestia sv. Petra vo Vatikáne.

(Zdroj: Facebook/Samuel Migaľ)

Rozlúčiť sa prišiel aj prešovský župan a šéf KDH

Na poslednú rozlúčku sa pochopiteľne dostavil aj šéf Kresťanskodemokratického hnutia a predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Prišiel spolu s manželkou a europoslankyňou Miriam Lexmann.

🕊️ Dnes v Ríme dávame posledné zbohom veľkému mužovi viery, pápežovi Františkovi. Bol pápežom, ktorý staval mosty tam,... Posted by Milan Majerský on Saturday, April 26, 2025

"Ďakujeme za 13 rokov služby plnej nádeje, pokoja a pripomínania toho, čo je v živote najdôležitejšie. Jeho slová, skutky a svedectvo budú žiť medzi nami," napísal Majerský, ktorý dodal, že pápež odpočíva v Bazilike Santa Maria Maggiore a ide o miesto, ktoré má veľký význam aj pre Slovákov. Práve tu podľa všetkého boli v roku 867 slávnostne uložené slovanské bohoslužobné knihy. "Tým bolo potvrdené, že náš jazyk patrí do liturgie a života cirkvi," uzavrel.