Šokujúce prepadnutie pri Levoči! Muž zaútočil na 68-ročnú ženu nožnicami, kriminalisti ho vypátrali

Lúpežné prepadnutie v Levoči (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj )

Ženu oslovil počas prechádzky a požiadal ju o cigaretu, zároveň sa zaujímal, čo má v ruksaku. „Vzápätí ju schytil za ruku a žiadal jej veci z ruksaku. Napadnutá žena začala kričať, no muž jej zakryl ústa a so záhradníckymi nožnicami na ňu mieril. Žena zo strachu o svoj život mobilný telefón ako aj ruksak odhodila do trávy. Muž k veciam okamžite podišiel, čo žena využila a utiekla preč. Hneď ako mohla kontaktovala políciu,“ uviedli policajti.

Prípadu sa ujali príslušníci okresnej kriminálky v Poprade v súčinnosti s policajtmi z Obvodného oddelenia PZ v Poprade i príslušníkmi Policajného pohotovostného útvar. Na prípade aktívne spolupracoval aj psovod. V krátkom čase podozrivého vypátrali, pričom išlo o 58-ročného Levočana. „Dôkazná situácia umožnila vyšetrovateľovi obviniť muža zo zločinu lúpeže,“ dodalo krajské riaditeľstvo.

