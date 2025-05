V čase geopolitického napätia je naše členstvo v Európskej únii zárukou bezpečnosti, tvrdí KDH

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Európska únia je náš životný priestor. V dnešnej dobe plnej geopolitického napätia a vojny pri našich hraniciach je členstvo v Únii zárukou bezpečnosti, prosperity, demokracie a slobody. Uviedol to na sociálnej sieti predseda KDH Milan Majerský v deň 21. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Pripomenul, že Slovensko aktuálne nezohráva aktívnejšiu úlohu pri formovaní európskych politík. Kritizuje za to predstaviteľov vlády.