PS kritizuje vládu! Nekomunikovala o zámere vybudovať novú národnú nemocnicu

„Vyzývam vládu, aby - ak to myslí seriózne vážne - prišla s kartami na stôl, nech príde so serióznou diskusiou, nech si sadne za stôl s nami, tak ako ju už vyzývame niekoľko mesiacov, niekoľko rokov a nech hľadá celospoločenský konsenzus,“ uviedol Dvořák. Poukázal na to, že vláda oznámila iba lokalitu novej národnej nemocnice, pričom spolu s ňou by mala predstaviť aj medicínsky plán. Zahŕňal by podľa neho informácie o tom, čo bude nemocnica obsahovať či aká bude jej úloha v závislosti od zvyšných bratislavských nemocníc.

V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by sa mala vybudovať nová Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika. Na projekt má byť alokovaných takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy. Začať chcú stavať ešte tento rok. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) prinesie v stredu (30. 4.) na výjazdové rokovanie vlády do Malej Lehoty materiál na výstavbu národnej nemocnice.