AKTUÁLNE Ďalšia obrovská tragédia: Iba 14-ročné dievča našli pod oknami! Malo vypadnúť z 8. poschodia

Ako informoval portál noviny.sk, dievča pravdepodobne vypadlo z okna bytu na ôsmom poschodí. Zasahovať musel aj vrtuľník. Kto privolal záchranárov, nateraz známe nie je. Okolnosti incidentu má preverovať polícia.

Posted by Air - Transport Europe, letecká záchranná služba on Tuesday, April 29, 2025

"Dnes v ranných hodinách pristával záchranársky vrtuľník z Banskej Bystrice na futbalovom ihrisku v Poltári. Dôvodom bol zásah leteckých záchranárov pri vážnom úraze maloletého dievčaťa, ktoré po páde z výšky utrpelo vážne poranenia viacerých častí tela. Pacientku si na mieste od pozemných záchranárov prevzala posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE," uviedla letecká zachranná služba.

"Vzhľadom na závažnosť zranení bola pacientka uvedená do umelého spánku a so zabezpečenými základnými životnými funkciami a s diagnózou polytrauma bola následne letecky transportovaná do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici," dodali.

Správu budeme aktualizovať.