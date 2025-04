Premiér Robert Fico na poslednú chvíľu mení plány: Namiesto prednášky dôležité ROKOVANIA!

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Z cesty do Veľkej Británie ani rečnenia pred študentami nebude nateraz nič. Premiér Robert Fico náhle zmenil svoje plány a namiesto dnešnej prednášky v študentskej debatnej organizácii s názvom Oxford Union sa zúčastní rokovaní s investormi v súvislosti s projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

O ceste do Veľkej Británie informoval sám Fico ešte v nedeľu. Hoci svoj program na ostrovoch nekonkretizoval, prezradil, že bude prednášať študentom. V pondelok následne prišla z Úradu vlády informácia, že slovenský premiér vystúpi na pôde študentskej debatnej asociácie The Oxford Union Society s prednáškou o európskej a svetovej politike. Pri príležitosti 80. výročia víťazstva nad fašizmom si chcel následne na najväčšom vojenskom cintoríne Brookwood uctiť pamiatku československých letcov, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali v jednotkách britského kráľovského letectva Royal Air Force.

archívne video

Premiér Robert Fico sa vyjadruje k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Už večer však bolo všetko inak. "Predseda vlády SR Robert Fico požiadal o odloženie prednášky na pôde študentskej debatnej asociácie The Oxford Union Society, pretože musel dať prednosť rokovaniu so zahraničnými investormi pripravenými podporiť výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Premiér Robert Fico avizovanú prednášku absolvuje v náhradnom termíne," uviedol Úrad vlády.

Premiér Robert Fico koncom týždňa na stretnutí so zamestnávateľmi v súvislosti s výstavbou nového jadrového zdroja avizoval, že projekt za 13 až 15 miliárd eur ide extréme dopredu a už čoskoro by sme sa mohli dozvedieť meno hlavného dodávateľa . "S veľkou radosťou vám musím povedať, že sa blížime k rozhodnutiu o dodávateľov nového jadrového zdroja. Bavíme sa o investícií 13 až 15 miliárd eur. A viete, že máme obrovskú výhodu v tom, že máme za sebou všetky povoľovacie konania a výstavba tohto nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc môže mať extrémne vysokú rýchlosť," citovala premiéra agentúra SITA. Hlavný dodávateľ by mohol prísť z Kórey, Francúzska alebo USA.