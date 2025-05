Viacerí ministri sa nestotožňujú s cestou premiéra do Moskvy: Hovoria o riziku

Robert Fico (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Viacerí ministri sa nestotožňujú s cestou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy. Hovoria o riziku pokazenia imidžu v zahraničí. Vyplýva to z ich vyjadrení pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu.

Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) by podľa vlastných slov do Moskvy na oslavy v súčasnej situácii nevycestoval. Myslí si, že to nie je vhodné minimálne z bezpečnostného hľadiska. O programe šéfa kabinetu Migaľ informácie nemá. „Je to v gescii výhradne úradu vlády a premiéra,“ povedal. Podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD) mieni, že na Slovensku existuje dosť miest, kde si je možné dôstojne uctiť padlých príslušníkov Červenej armády. Obáva sa, že Ficova cesta pokazí imidž Slovenska v zahraničí. „Možno, že pre stranu Smer je táto cesta dobrá, ale pre Slovensko nie,“ okomentoval.

Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) považuje cestu do Moskvy za rozhodnutie premiéra. „Ide si tam uctiť spomienku druhej svetovej vojny alebo teda víťazstva nad fašizmom,“ podotkol. Zdôraznil, že Hlas-SD rozdeľuje spomienku na obete, 8. máj vníma ako sviatok oslobodenia Československa a ukončenia druhej svetovej vojny. „Ale nespájame to s podporou súčasného ruského režimu,“ dodal. Fico sa plánuje zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“.

Pekarová Adamová sa vyjadrila takto

Plánovaná návšteva Moskvy slovenským premiérom Robertom Ficom je jeho suverénnym rozhodnutím. Je to vizitka jeho osoby. Uviedla to predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová po stretnutí s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim v Prahe. Návštevu považuje Raši za rozhodnutie premiéra a predsedu najsilnejšej slovenskej koaličnej strany Smer-SD, informuje osobitná spravodajkyňa.

„Mrzí ma, že si nepripomína tieto udalosti na Námestí SNP v Bratislave, ale radšej je na Červenom námestí a bude sa prizerať prehliadke, ktorá bude za účasti tých, ktorí dnes útočia na nevinných Ukrajincov,“ poznamenala Pekarová Adamová. Zároveň doplnila, že nikto nespochybňuje historické fakty, udalosti a dôležitú rolu ruskej armády v oslobodení.