Fico sa predstaví v netradičnej úlohe: Rýchla cesta do Veľkej Británie: Bude prednášať študentom Oxfordu

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Premiér Robert Fico sa vyjadruje k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

O ceste do Veľkej Británie informoval sám Fico ešte v nedeľu. Nepovedal však, že jeho cesta súvisí so spomínanou prednáškou. Prezradil iba, že bude rečniť pred študentmi, nekonkretizoval však, kde. Denník N však upozornil na to, že Oxford Union mú túto udalosť už v kalendári. Podľa toho by mal Fico rečniť pred študentmi v utorok o 15. hodine. Prednáška by mala trvať hodinu.

Úrad vlády účel Ficovej cesty potvrdil až v pondelok dopoludnia. "Na pôde študentskej debatnej asociácie The Oxford Union Society vystúpi s prednáškou o európskej a svetovej politike a pri príležitosti 80. výročia víťazstva nad fašizmom si na najväčšom vojenskom cintoríne Brookwood uctí pamiatku československých letcov, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali v jednotkách britského kráľovského letectva Royal Air Force," informovali z tlačového oddelenia.

Bohatá história aj konroverzie

Oxford Union má bohatú históriu. Hostila už viacero významných osobností z oblasti politiky, vedeckej či umeleckej obce ale tiež rôznych aktivistov. Vystupovali tam napríklad Albert Einstein, Winston Churchill, Ronald Reagan či kráľovná Alžbeta II.

Prednášky sa teraz konajú niekoľkokrát do týždňa, rečnia na nich aj spisovatelia, futbalisti či speváci Tento rok vystúpi aj bývalý francúzsky prezident Francois Holland či americký herec a aktivista Sean Penn.

S Oxford union sa však spájajú aj kontroverzie. Organizátori v minulosti urobili napríklad videoprenos s líbyjským vodcom Muammarom Kaddáfím. Kontroverzie vyvolalo napríklad aj pozvanie bývalého poradcu Donalda Trumpa Steve Bannon, ktorý býva v médiách spájaný s kritikou antirasistických hnutí či zastávaním sa Ku Klux Klanu.

O čom presne bude Ficova prednáška, známe nie je. „Niečo na štýl môjho vystúpenia, ktoré ste mohli vidieť vo Washingtone na CPAC,“ povedal ešte v nedeľu. Narážal tak na svoje vystúpenie na konferencii amerických konzervatívcov z februára tohto roka. Dnes Úrad vlády len všeobecne uviedol, že by mal hovoriť o európskej a svetovej politike. V Oxford Union rečnil už v roku 2013, vtedy hovoril o Európskej únii. Časť jeho prednášky je dostupná na YouTube.