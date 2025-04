Šaškovi padá problém na hlavu: Ušiel mu termín predstavenia bratislavskej koncovej nemocnice, TU ju chcú postaviť!

Šaško premeškal marcový termín predstavenia nemocnice. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, UNB, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Slovenské zdravotníctvo sa borí s mnohými problémami a situácia v hlavnom meste nie je výnimkou. Už počas posledných rokov internetom kolujú fotografie plesní a neupravených interiérov, no najnovšie aj zábery švábov. To sú všetko komplikácie, ktoré priam padajú na hlavu popredného predstaviteľa ministerstva zdravotníctva - Kamila Šaška. Minister pred istým časom sľúbil do konca marca predstaviť projekt novej koncovej nemocnice, no zdá sa, že tento termín nestihol. Teraz sa vraj už vie, kde bude nový štátny zdravotnícky stánok stáť a ani Ružinov a Rázsochy nie sú v hre.

Novým informáciám o možnej lokalite budúcej koncovej nemocnice v Bratislave sa venoval portál tvnoviny.sk. Boli to pritom Rázsochy, ktoré ešte vtedy bývalý premiér Peter Pellegrini prišiel osobne rozoberať bagrom. Situácia sa však za vyše päť rokov zmenila a Rázsochy (a rovnako tak ani Ružinov) už nie sú predmetom záujmu kompetentných.

Stav nemocníc

Pacientov v hlavnom meste pritom aj v roku 2025 trápia alarmujúce podmienky na niektorých izbách, pričom plesne či dokonca šváby nie sú výnimkou. Vizitka štátneho slovenského zdravotníctva je tak zo dňa na deň horšia a situácia ministrovi doslova padá na hlavu. Evidentne však už majú plán, kde bude nová nemocnica stáť. Napriek tomu sa niektorým zdá, že príbeh koncovej nemocnice v Bratislave je už priam nekonečný príbeh.

Minister Kamil Šaško dokonca prepásol príležitosť predstaviť svoj nový projekt, pričom termín na tento krok si stanovil do konca marca. "Som si na seba trošla uplietol bič tým, že som si dal konkrétny termín, kde si uvedomujem, že už dva týždne presluhujem," nasypal si popol na hlavu Šaško.

Séria rozhodnutí, ktoré opozícia vníma ako cirkus

"Je to cirkus. (...) Najprv sa polroka rozhodovali čo urobia s Rázscochami. Potom pani Dolinková (bývalá minsiterka zdravotníctva, pozn.red.) veľkolepo ohlásila, že postavia novú nemocnicu v Ružinove. O polroka povedali, že tento nápad je vlastne hlúpy a teraz sa ďalšieho polroka rozhodujú," ironicky zhodnotil situáciu opozičný poslanec Progresívneho Slovenska Oskar Dvořák.

"Sme naozaj vo finálnej fáze, ale tak, ako to chodí ... pokiaľ to nie je úplne detailne odladené, tak to považujem za tak zásadnú tému, že tam nechcem spraviť nejakú zásadnú chybu," vysvetľoval prieťahy minister.

Kroky vlády neocenil ani tímlíder pre zdravotníctvo SaS a lekár Tomáš Szalay. "Päťdesiat rokov sa tu hovorí o novej koncovej nemocnici a zatiaľ ... sme ju stihli len tak rozostavať a potom zase zbúrať - to je všetko čo máme. Máme hromadu, štúdiu uskutočniteľnosti, hromadu projektov, avšak, žiadnu nemocnicu," posťažoval sa Szalay.

Podľa televízie sa dlho debatovalo aj o pozemkoch v Rači, no nakoniec podľa ich zdrojov padol výber na pozemky vo Vajnoroch na severovýchode Bratislavy pri cudzineckej polícii. "Myslím si, že by sme túto koncovú nemocnicu mohli ohlásiť už budúci týždeň," prisľúbil minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

Opozícii tu niečo nevonia, navyše treba konsolidovať

Podľa opozície však tento proces zaváňa nedôverou, a to aj preto, že vraj nebol urobený transparentným spôsobom a bez analýz. Otázkou dňa bude tiež to, ako sa tento projekt dokáže zaplatiť, hlavne ak sa ešte zoberie do úvahy ďalší blížiaci sa konsolidačný balík.

Dá sa predpokladať, že pôjde o stovky miliónov eur a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD) sa vyjadril, že v tomto prípade by čerpanie financií mohlo byť z plánu obnovy a z európskych fondov.