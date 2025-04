Benzín pod hranicou 1,5 eura a nafta blížiaca sa k magickej hranici: Všetkému môže byť koniec! Analytik má zlé správy

Ilustračná fotografia (Zdroj: Getty Images/Prostock-Studio)

BRATISLAVA - Situácia s palivami na Slovensku je pokojná, oproti miunlému týždňu sa ceny výraznejšie nemenili a motoristi tak neskrývajú úsmevy na perách. Veď palivá tankujeme najlacnejšie od začiatku roku. No, vyzerá to však tak, že pekné dni končia a prichádza dramatická zmena. Analytik nemá totiž pre motoristov dobré správy.

Aktuálne sa liter benzínu na čerpacej stanici Slovnaft a Shell predáva za 1,494 eura, liter nafty sa predáva za 1,429 eura. Na čerpacej stanici OMV sa predáva benzín za 1,499 eura za liter, nafta za 1,429 eura za liter. Na niektorých čerpacích staniciach svietia dokonca rovnaké cenovky, ako na Shell a Slovnaft benzínkach. Najlacnejšie naďalej tankujeme na čerpačke Orlen, a to za 1,499 eura v prípade benzínu a 1,444 eura za liter nafty.

Štatistický úrad: Najvýraznejšie zlacnela prémiová nafta

Štatistický úrad v pravidelných týždenných zverejnených štatistikách o vývoji cien palív na Slovensku informoval, že počas veľkonočných sviatkov spotrebiteľov potešili ceny pohonných látok, ktoré medzitýždňovo opäť viditeľne klesli. Najviac pritom ušetrili vodiči motorových vozidiel s dieslovým motorom. Ceny palív boli oproti predchádzajúcemu roku nižšie v priemere o 11 %. Najpredávanejšie palivá benzín 95 a klasický diesel dosiahli najnižšie hodnoty od októbra 2024. Kvalitnejšie benzíny a nafta sa predávali za najlepšie ceny v aktuálnom roku.

"Cena kvalitnejšieho benzínu (oktánové číslo 98, 99, 100) dosiahla v polovici apríla hodnotu 1,691 eura za liter, medzitýždňovo klesla o 2,5 centa. Benzín 98 (samostatná podzložka prémiového benzínu) bol za 1,696 eura, medzitýždňovo zlacnel o 2,2 centa za liter. Benzín 95 sa predával za 1,486 eura za liter, o 2,2 centa menej ako v predošlom týždni. Kvalitnejšia motorová nafta stála 1,614 eura za liter, jej cena klesla o 4 centy. Bežná nafta bola na úrovni 1,418 eura za liter, oproti 15. týždňu zlacnela o 3,6 centa. Ceny pohonných látok boli opakovane nižšie ako pred rokom2), benzín 95 o 12,3 %, benzín 98 o 11,3 % a klasická motorová nafta o 9,7 %," informovali štatistici.

(Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Ako dodali, motorové plyny zaznamenali medzitýždňovo iba kozmetické úpravy cien. Liter LPG, teda skvapalneného ropného plynu sa predával za zvýšených 0,731 eura, CNG, teda stlačený zemný plyn nepatrne zdražel na 1,662 eura za kilogram a LNG, teda skvapalnený zemný plyn bol na hodnote 1,681 eura za kilogram. Ceny plynov sa medzitýždňovo menili iba o desatiny centu. Aktuálne ceny plynov boli opäť vyššie ako vlani, LNG o 13,1 %, LPG o 4,6 % a CNG o 3,8 %. Rovnako vyššia bola medziročne aj cena alternatívneho plynu bioLNG, o 2,6 %.

Čaká nás zmena, tvrdí analytik

Veľkoobchodné ceny pohonných látok v Rotterdame už začali postupne rásť, čo bude obmedzovať ďalší pokles maloobchodných cien na čerpacích staniciach. Aj keď na štatistických dátach ešte priestor na mierne zníženie cien je, motoristi by sa mali pripraviť skôr na stabilizáciu cien alebo mierny nárast. Uviedol to v komentári Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.

„Budúci vývoj cien pohonných látok bude vo veľkej miere ovplyvnený obchodnou politikou Spojených štátov, ako aj rozhodnutiami a jednotnosťou kartelu OPEC,“ podčiarkol. Na vývoj cien ropy vplývali podľa neho najmä nové informácie o možnej colnej dohode medzi Spojenými štátmi a Čínou. Prezident Donald Trump uviedol, že clá na čínske produkty výrazne klesnú, hoci nedosiahnu nulovú úroveň. Wall Street Journal neskôr informoval, že clá by sa mohli znížiť až na 50 %, čo trhy prijali pozitívne. Obchodná vojna medzi Čínou a USA totiž znižuje dopyt po rope, keďže vedie k vyšším cenám a spomaleniu ekonomického rastu.

(Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

„Na druhej strane však vznikajú napätia v rámci kartelu OPEC+. Kazachstan, ktorý už v minulosti viackrát porušil dohodnuté ťažobné kvóty, oznámil, že uprednostní vlastné národné záujmy pred záväzkami voči kartelu. Takéto kroky môžu predstavovať riziko pre ďalší pokles cien, najmä ak by sa k protestom pridali aj ďalší členovia. Viaceré krajiny totiž avizujú, že plánujú postupne zvyšovať ťažbu, ktorá bola doteraz umelo obmedzená s cieľom podporiť rast cien ropy,“ dodal analytik XTB.



Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,49 eura za liter a nafty 1,42 eura za liter, medzitýždňovo je tak benzín lacnejší o 2 centy, nafta o 3 centy na litri. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,33 eura, liter benzínu 1,37 eura. Ide tak o rozdiel 12 centov na litri v prípade benzínu a 9 centov v prípade nafty. LPG tam stojí 0,72 eura za liter, o 4 centov na litri menej. Medzitýždňovo zlacnela nafta o cent na litri.

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,43 eura a liter nafty 1,45 eura. Medzitýždňovo je benzín drahší o cent na litri, cena nafty sa nezmenila. Liter LPG v Maďarsku stojí 0,91 eura, o cent viac, ako minulý týždeň.

(Zdroj: Reprofoto / Tolls.eu)

(Zdroj: Reprofoto / Tolls.eu)

V Poľsku stojí liter nafty 1,40 eura a liter benzínu 1,39 eura. LPG tu kúpime za 0,72 eura za liter. Medzitýždňovo ceny oboch palív klesli o 1 cent na litri, cena LPG ostala nezmenená. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,50 eura, o cent menej, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,51 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu je benzín o cent lacnejší, nafta ostala nezmenená.