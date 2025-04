Čaká nás jednoduchšie lietanie do USA? Populárne značky známych strojov uzavreli zaujímavú dohodu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Mike Stewart)

BRATISLAVA/NEW YORK - Americký letecký prepravca Delta Airlines pokrýva viac letov do Európy ako kamkoľvek do Ameriky. Hlavným dôvodom je biznis spoločnosti, ktorý tvorí ich spolupráca s KLM a Virgin Atlantic.

Dáta na portáli Cirium Diio ukazujú, že Delta a KLM spolu prevádzkujú osem z desiatich letov z Amsterdamu do USA. Letisko Schiphol je pevným transatlantickým uzlom, čo znamená vyššie náklady na cestovanie najmä pri preletoch bez medzipristátia.

Delta plánuje v najbližšom polroku 14 až 17 letov do Holandska, zatiaľ čo KLM stanovilo počet odletov do USA na 11 až 16. To tvorí spolu maximálne 33 denných odletov. V porovnaní- spolupráca medzi British Airways a American Airlines tvorí 73 odletov z Londýna do USA. Mnohé spoje sa i tak zmenia od 26. Októbra, kedy prejdú na zimný režim na základe slotov IATA- (Medzinárodné združenie leteckých dopravcov).

(Zdroj: TASR/AP)

Vyššie uvedených 33 odletov prebehne v desiatich dátumoch: 28. mája a 2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25. a 30 júna. Dôvodom vysokého počtu v júni je nárast frekvencií KLM v danom mesiaci. Rekord je však až 35 denných odletov v roku 2019. Špecifickým dňom bude 2. jún, kedy airbus A330 absolvuje najviac odletov, no napriek tomu iba jeden vrámci KLM.