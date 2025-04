Tragické DETAILY nehody pri Slovenskej Ľupči: Sofinka (†5) zomrela v autosedačke, vodič SUV podľa svedka riskoval!

Čelná zrážka dvoch vozidiel pri Banskej Bystrici sa stala pre malé dievčatko osudnou. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

BANSKÁ BYSTRICA - Tragická dopravná nehoda, ku ktorej došlo medzi obcami Medzibrod a Slovenská Ľupča, si v pondelok popoludní vyžiadala život len 5-ročného dievčatka Sofie Lili z Brezna. Ďalších sedem ľudí, vrátane štyroch detí, utrpelo zranenia. O presných príčinách čelnej zrážky dvoch osobných áut polícia zatiaľ neinformovala, no svedkovia hovoria jasne. Vodič SUV mal ísť mimoriadne nebezpečne.

Vodič bieleho SUV značky Mercedes išiel v pondelok po ceste I/66 v smere z Brezna do Banskej Bystrice. V aute sa spolu s ním viezla žena a tri deti. Na frekventovanom úseku cesty však z doposiaľ neznámych príčin prešiel do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim Audi. V tom sa viezla mladá rodina s dvomi dcérkami a smerovali domov do Brezna. Medzi nimi bola aj malá Sofinka Lili.

Podľa výpovede očitého svedka pre Nový Čas, vodič SUV pred zrážkou riskantne predbiehal v tiahlej zákrute. „Pán v bielom SUV ,myšičkoval‘, riskantne vo veľkej rýchlosti obiehal v zákrute a vrazil do audiny mojich známych,“ uviedol svedok, ktorý bol len kúsok od nehody. „Deti boli pripútané v autosedačkách. Náraz bol však taký silný, že odtrhlo zadné sedačky z úchytov a posunulo celé auto. SUV malo obrovskú rýchlosť, prvé auto sa mu uhlo, no druhé dostalo ranu v plnej rýchlosti,“ dodal svedok.

Na miesto tragédie boli okamžite vyslané viaceré sanitky a aj záchranársky vrtuľník. Do nemocnice v Banskej Bystrici bolo prevezených niekoľko zranených, vrátane štyroch maloletých. „Maloletí pacienti, ktorí boli účastníkmi nehody, sú v stabilizovanom stave,“ potvrdil prednosta detskej kliniky Oliver Petrík. K stavu dospelých účastníkov sa banskobystrická nemocnica odmietla vyjadriť.

Malá Sofia zomrela aj napriek maximálnej snahe záchranárov a leteckej posádky.„Maloletá pacientka podľahla na mieste rozsiahlym zraneniam. Bola v bezvedomí, bez spontánneho dýchania. Napriek všetkým pokusom sa jej život nepodarilo zachrániť,“ uviedla hovorkyňa leteckej záchrannej služby ATE Zuzana Hopjaková.

„Nevieme sa z toho spamätať. Je to slušná rodinka, dobrí susedia. Je nám z toho do plaču,“ uviedla jedna z obyvateliek ich bytovky. „Boli to krásne, vždy upravené dievčatká. Sofinka nám ukazovala, ako sa jej krúti suknička,“ spomína suseda.

Polícia pokračuje vo vyšetrovaní

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici potvrdilo, že okolnosti nehody a miera zavinenia sú predmetom intenzívneho vyšetrovania. Zatiaľ však nezverejnili žiadne konkrétne informácie o vodičovi SUV ani o tom, či bol pod vplyvom alkoholu, alebo iných látok.

Vzhľadom na výpovede svedkov a vážnosť následkov sa však dá predpokladať, že polícia bude zvažovať aj podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia alebo usmrtenia z nedbanlivosti.