Pri tragédii na Horehroní zomrela malá Sofia (†5): Dlhoočakávaný POSUN vo vyšetrovaní, padlo OBVINENIE

BANSKÁ BYSTRICA - V apríli otriasla Slovenskom brutálna tragická nehoda pri Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica, ktorá sa vyžiadala život 5-ročnej Sofii Lili z Brezna. Ďalších sedem ľudí, vrátane štyroch detí, utrpelo zranenia. Po takmer štyroch mesiacoch nastal vo vyšetrovaní nehody posun.
V prípade dopravnej nehody pri Slovenskej Ľupči, ktorá si vyžiadala život maloletého dievčaťa, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie vodičovi vozidla Mercedes Benz pre trestný čin usmrtenia. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
Riskantná jazda vodiča Mercedesu stála život 5-ročné dievčatko
K čelnej zrážke dvoch áut došlo 21. apríla na ceste I/66 medzi obcami Medzibrod a Slovenská Ľupča. Na frekventovanom úseku cesty prešiel vodič bieleho SUV značky Mercedes do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim Audi. V tom sa viezla mladá rodina s dvomi dcérami a smerovali domov do Brezna.
Tragické DETAILY nehody pri Slovenskej Ľupči: Sofinka (†5) zomrela v autosedačke, vodič SUV podľa svedka riskoval!
Medzi nimi bola aj malá Sofinka Lili, ktorá nehodu neprežila. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková bezprostrostredne po nehode spresnila, že posádka záchranárskeho vrtuľníka prevzala do svojej starostlivosti maloletú pacientku, ktorú záchranári už na mieste resuscitovali. Lekár sa pridal k rozšírenej resuscitácii. „Aj napriek poskytnutiu maximálnej starostlivosti a snahám sa však u nej nepodarilo obnoviť základné životné funkcie," povedala s tým, že na následky rozsiahlych zranení na mieste podľahla.
Z miesta nehody odviezli s ťažkými zraneniami viacero účastníkov. Na miesto nehody privolali aj znalcov z odboru cestnej dopravy a takisto súdneho lekárstva. Od tragickej zrážky začalo prebiehať intenzívne vyšetrovanie. Polícia vyzývala prípadných svedkov nehody, aby jej pomohli. Podľa svedkov, ktorí sa vyjadrili po nehode, jazdil vodič Mercedesu riskantne a vo vysokej rýchlosti aj cez zákruty predbiehal iné autá.