Tragédia mladej rodiny: Pri nehode prišli o dcérku Sofiu Lilly († 5), mladšia Natálka (3) zvádza ťažký boj

(Zdroj: Donio )

BRATISLAVA – Zasiahla ich tragédia, ktorej rozmer sa dá len ťažko opísať. Bol Veľkonočný pondelok, keď sa mladá rodina Kirdajovcov vracala z návštevy domov do Brezna. V aute sa okrem rodičov viezli aj ich dve dcérky. Moment, ktorý im navždy zmenil životy nastal, keď vodič SUV prešiel pri Slovenskej Ľupči do protismeru. Nasledovala čelná zrážka s vozidlom, v ktorom sa viezla nešťastná rodina. Nehoda sa stále vyšetruje. Jej následky sú tragické - o život na mieste prišla iba 5-ročná Sofia Lilly a rodičia Karol a Timea a ich mladšia dcéra, trojročná Natálka, prežili s ťažkými zraneniami. Všetci sú v opatere lekárov. Mladú rodinu ešte čaká ťažký a náročný boj.

O ťažkom boji rodiny informuje portál Donio, kde prebieha aktuálne zbierka. Rodičia sú našťastie z najhoršieho vonku, no budú musieť dlho rehabilitovať. Trojročná Natália však stále necíti nožičky a rúčky používa obmedzene. „Natálka zatiaľ čaká na možnosť začať s rehabilitáciami, no každé euro bude potrebné na zabezpečenie čo najlepšej starostlivosti pre Natálku,“ uviedol organizátor kampane, ktorý chce takto rodine pomôcť. „Som človek, ktorého sa hlboko dotklo nešťastie, ktoré sa stalo rodine Kirdajovej z Brezna. Chcem osloviť láskavých ľudí, ktorí to cítia ako ja a chceli by tejto mladej rodine pomôcť vrátiť sa späť do života,“ napísal.

Finančné prostriedky budú podľa jeho slov použité na liečbu a rehabilitácie po zraneniach z autonehody. „Hlavne pre trojročnú Natálku, aby sa dievčatko dokázalo zotaviť. Tieto rehabilitácie budú rozhodujúce v akej kvalite bude ich ďalší život. Natálka potrebuje pomoc a potrebuje silných a zdravých rodičov. Z hĺbky srdca ďakujem dobrým ľuďom za pomoc,“ dodal.

Kampaň začala iba 23. mája, no už na ňu prispelo skoro 3-tisíc ľudí. Aktuálne sa im podarilo vyzbierať za pár dní skoro 45-tisíc eur a noví darcovia stále pribúdajú. Okrem peňazí posielajú rodine aj veľa síl a prajú im skoré uzdravenie.

Svedok hovoril o riskantnej jazde

Pri nehode, ktorá sa stala 21. apríla, sa celkovo zranilo sedem ľudí, vrátane štyroch detí. Žiaľ, iba 5-ročnú Sofiu Lilly stála život. Nepomohlo ani to, že dievčatko sa v čase zrážky nachádzalo v autosedačke. Vodič bieleho SUV značky Mercedes išiel v pondelok po ceste I/66 v smere z Brezna do Banskej Bystrice. V aute sa spolu s ním viezla žena a tri deti. Na frekventovanom úseku cesty však z doposiaľ neznámych príčin prešiel do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim Audi.

Čelná zrážka dvoch vozidiel pri Banskej Bystrici sa stala pre malé dievčatko osudnou. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Podľa výpovede očitého svedka pre Nový Čas, vodič SUV pred zrážkou riskantne predbiehal v tiahlej zákrute. „Pán v bielom SUV ,myšičkoval‘, riskantne vo veľkej rýchlosti obiehal v zákrute a vrazil do audiny mojich známych,“ uviedol svedok, ktorý bol len kúsok od nehody. „Deti boli pripútané v autosedačkách. Náraz bol však taký silný, že odtrhlo zadné sedačky z úchytov a posunulo celé auto. SUV malo obrovskú rýchlosť, prvé auto sa mu uhlo, no druhé dostalo ranu v plnej rýchlosti,“ dodal svedok.