Matúš Šutaj Eštok odmieta, že by zasahoval do nezávislého vyšetrovania Úradu inšpekčnej služby

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odmieta, že by zasahoval do nezávislého vyšetrovania Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). V reakcii na kritiku opozičných politikov pre prerušenie trestného stíhania v prípade uniknutého videa zadržaného atentátnika Juraja C. z mája minulého roka uviedol to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.