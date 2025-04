Nočná mora niektorých Slovákov sa ešte neskončila: VAROVANIE Búrky sa VRÁTIA, pripravte sa na najhoršie

Počasie sa má opäť zhoršiť. (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík, gettyimages.com)

archívne video

Protipovodňové zábrany pod hradom Devín (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Nepríjemnú prognózu na svojom webe uviedol portál iMeteo.sk. Na spomínaný utorok večer si najhoršie zaspomínali obyvatelia Oravy, kde ešte aj v týchto hodinách zasahujú hasiči po búrkach. Zrejme sa však nezdržia dlho vo svojich domovoch, keďže búrky a veľké množstvá vody sa plánujú vrátiť v podobe nových zrážok.

Už z utorkových radarových snímkov je jasné, že situácia ohľadom počasia sa s nikým nemaznala a ľudia mali čo robiť, aby ochránili svoje domovy.

(Zdroj: Facebook/Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ))

Hrozba búrok až do piatka

Hlavným strašiakom je teraz neustále sa vlniaci studený front, ktorý sa nad naším územím bude podľa odborníkov na počasie presúvať až do piatka. Je tu teda značné riziko vĺn silných búrok, ktoré budú mať potenciál páchať aj materiálne škody. Tie najrozsiahlejšie udrú zrejme vo štvrtok 24. apríla. Už v utorok 22. apríla pritom napadalo až 60 milimetrov zrážok na Orave. Najviac zasiahnutou je obec Babín.

Prvé búrky sa však začnú vytvárať už dnes - v stredu 23. apríla, pričom najskôr budú slabé, no situácia sa začne zhoršovať večer. Najviac však zasiahnu východ krajiny , kde sa môžu okrem silného dažďa vyskytnúť aj krúpy. Tie neboli ničím výnimočným ani včera na severe krajiny. Predbežne sa však ako o ťažisku búrok dá hovoriť v kontexte stredného a časti východného Slovenska.

(Zdroj: Facebook/Dobrovoľný hasičský zbor Orava, o.z.)

Dve vlny búrok

Podľa odborníkov z iMeteo.sk sa treba nachystať na dve vlny búrok. Podľa najnovších predpovedí by vo večerných, respektíve v nočných hodinách, mohla prísť na západné Slovensko druhá vlna búrok. Ich tvorba započne na východe Rakúska. Z týchto útržkov by mohol vzniknúť jeden veľký búrkový systém, ktorý by sa mal prejaviť vo štvrtok 24. apríla na západnom Slovensku.