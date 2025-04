Radosť motoristov ani zďaleka nekončí: Dvojnásobné zlacňovanie a benzín pod magickou hranicou! Má to však ale

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Situácia s cenami palív sa naďalej vyvíja pozitívnym smerom, po raste prichádza zlacňovanie a to nebolo výnimkou ani tento týždeň. V prípade jedného paliv dokonca dvojnásobné. Napriek tomu máme naďalej jedny z najdrahších palív v porovnaní s našimi susedmi.

Počas týždňa sa cenovky palív posúvali smerom nadol, v jednom prípade dokonca dvakrát. Kým koncom minulého týždňa sa liter benzínu predával v priemere za 1,519 eura a nafta v priemere za 1,464 eura, začiatkom týždňa klesla cena palív na 1,49 eura za liter benzínu a 1,439 eura za liter nafty. Potom, koncom pracovného týždňa, prišla druhá vlna zlacňovania, tentokrát išlo len o kozmetickú úpravu v prípade jedneého z palív - nafty.

Aktuálne sa liter benzínu na čerpacej stanici Slovnaft a Shell predáva za 1,494 eura, teda o 2,5 centu menej, ako v minulom týždni. Liter nafty sa predáva za 1,429 eura, čo je rozdiel 3,5 centu na litri. Na čerpacej stanici OMV sa predáva benzín za 1,499 eura za liter a nafta za 1,429 eura za liter. Najlacnejšie naďalej tankujeme na čerpačke Orlen, a to za 1,499 eura v prípade benzínu a 1,444 eura za liter nafty.

Na výrazný pokles cien palív poukázal aj Štatistický úrad

Ceny pohonných látok pre spotrebiteľov počas 15. týždňa medzitýždenne viditeľne klesli. Najvýraznejšie zlacneli benzíny, ktorých hodnoty boli na úrovni z polovice marca. Nafta sa predávala najlacnejšie v roku 2025. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Cena prémiového benzínu (s oktánovým číslom 98, 99, 100) v prvej polovici apríla dosiahla hodnotu 1,716 eura za liter, medzitýždenne klesla o 4,5 centa. Cena benzínu 98 bola 1,718 eura, medzitýždenne sa jej hodnota znížila o 4,4 centa za liter. Benzín 95 sa predával za 1,508 eura za liter, čo bolo o 4,2 centa menej ako v predchádzajúcom týždni.

Prémiová motorová nafta stála 1,654 eura za liter, jej cena klesla o 4,1 centa. Cena klasickej motorovej nafty dosiahla úroveň 1,454 eura za liter, oproti 14. týždňu zlacnela o 3,9 centa. Ceny pohonných látok boli naďalej nižšie ako pred rokom, benzín 95 o 11,1 %, benzín 98 o 10,4 % a motorová nafta o 7,5 %. Rovnako klesli aj ceny plynov. Skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o 7 centov na 1,684 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) bola 0,728 eura za liter, o 3,3 centa menej ako pred týždňom. Stlačený zemný plynu (CNG) sa predával za nezmenených 1,661 eura za kilogram. Aktuálne v medziročnom porovnaní bola cena plynu LNG vyššia o 15,6 %, LPG o 4,1 % a CNG o 3,7 %.

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,51 eura za liter a nafty 1,45 eura za liter, medzitýždňovo je tak benzín aj nafta lacnejšia o 4 centy na litri. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,34 eura, liter benzínu 1,37 eura. Ide tak o rozdiel 14 centov na litri v prípade benzínu a 11 centov v prípade nafty. LPG tam stojí 0,72 eura za liter, o 4 centov na litri menej. Medzitýždňovo zlacnela nafta aj benzín o 2 centy.

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,42 eura a liter nafty 1,45 eura. Medzitýždňovo zlacnel benzín aj nafta o 6 centov na litri. Liter LPG v Maďarsku stojí 0,91 eura.

V Poľsku stojí liter nafty 1,41 eura a liter benzínu 1,40 eura. LPG tu kúpime za 0,72 eura za liter. Medzitýždňovo ceny oboch palív klesli o 1 cent na litri, LPG rovnako o 1 cent. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,51 eura, teda rovnako, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,51 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu je benzín o cent lacnejší, nafta o 2 centy.