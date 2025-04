Daniel Bombic (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

BANSKÁ BYSTRICA - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, prerušil do soboty (19. 4.) do 13.00 h výsluch Daniela Bombica, ktorý je obvinený z extrémistickej trestnej činnosti. Potvrdila to hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Rozhodnutie o väzbe, ktorú navrhuje prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR, tak bude známe cez víkend.