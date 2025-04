Brazílsky exprezident Bolsonaro zostáva po 12-hodinovej operácii na JIS-ke

Podporovateľ bývalého prezidenta Jaira Bolsonara sa modlí pred nemocnicou DF Star, kde podstúpil operáciu brucha v brazílskom meste Brasilia v pondelok 14. apríla 2025. (Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres)

Cláudio Birolini, Vedúci lekárskeho tímu, ktorý Bolsonara operoval, priblížil, že exprezident pociťoval už od Vianoc nepríjemné pocity v oblasti brucha. „To bolo znamenie, že niečo nebolo v poriadku,“ povedal Birolini. Dodal, že počas nedeľnej operácie nedošlo k nijakým komplikáciám.

Brazílskeho krajne pravicového exprezidenta trápia zdravotné problémy už od vtedy, ako ho v roku 2018 pobodali nožom počas predvolebnej kampane. Po tomto pokuse o atentát absolvoval dovedna už šesť súvisiacich operácií, pričom aj tá posledná nedeľná je pripisovaná následkom pobodania.

Kardiológ Leandro Echenique označil najnovší zákrok za Bolsonarovu „najzložitejšiu“ operáciu od zmieneného útoku. Lekársky tím pôvodne neočakával, že bude operácia taká dlhá. Najskôr ju odhadovali na šesť hodín, napokon však pre celkovú zložitosť trvala približne raz toľko, približuje agentúra Reuters. Echenique povedal, že exprezidenta čaká zdĺhavá pooperačná liečba.

Dôvodom hospitalizácie bola neznesiteľná bolesť brucha

Bolsonara prijali v piatok do nemocnice v malom meste Santa Cruz v severobrazílskom štáte Rio Grande do Norte. Dôvodom hospitalizácie bola podľa jeho slov neznesiteľná bolesť brucha spôsobená črevnou nepriechodnosťou. Následne ho previezli do väčšej kliniky v meste Natal, ktoré je metropolou zmieneného štátu. Jeho rodina si však v sobotu vyžiadala ďalší prevoz, tentokrát do hlavného mesta Brazília, kde ho napokon v nedeľu operovali.

Bolsonaro bol až do piatkovej hospitalizácie na straníckom výjazde na podporu svojej Liberálnej strany pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Bolsonaro má síce súdne zakázané kandidovať a hrozí mu väzenie, trvá však na tom, že sa o úrad opäť bude uchádzať.

Brazílsky najvyšší súd prijal v marci 2025 žalobu proti Bolsonarovi vo veci údajného pokusu o štátny prevrat po jeho volebnej prehre v posledných voľbách z roku 2022, keď ho porazil súčasný ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro by mal pred súd predstúpiť v najbližších mesiacoch, v prípade usvedčenia mu hrozí dlhý trest odňatia slobody. Uchádzať sa o volenú funkciu až do roku 2030 mu zároveň už predtým zakázal iný súd, pretože spochybňoval spoľahlivosť elektronického hlasovacieho systému.