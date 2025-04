Počasie nám dá zabrať: Na Slovensko sa ženú silné BÚRKY, peklo vypukne o pár hodín! MIESTA, kde udrú najsilnejšie

(Zdroj: TASR/Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/dpa, Počasie & Radar)

BRATISLAVA - Búrková sezóna na Slovensku odštartuje už o pár hodín. Švrtok by mal byť najteplejším dňom od začiatku tohto roka, pričom teploty vystúpia na niektorých miestach až do 27 stupňov Celzia. Teplé počasie vystriedajú prvé búrky, ktoré sa začnú tvoriť už v podvečerných hodinách. Hlavná vlna búrok príde po západe Slnka.

Oblasť severného Talianska ovplyvňuje studený front a zároveň sa prehlbuje samostatná tlaková níž, pričom po jej prednej strane vrcholí od juhu do strednej Európy prílev veľmi teplého vzduchu. Ten prinesie na naše územie až letné počasie s teplotami až nad +25 °C. Už v stredu sme na Slovensku zaznamenali prvý letný deň.

Podľa operatívnych údajov sme prvý letný deň (teplota aspoň 25,0 °C) v tomto roku zaznamenali na západnom, na strednom aj na východnom Slovensku. (Zdroj: SHMÚ)

Dnes má byť ešte teplejšie. Ako informoval portál o počasí iMeteo.sk, do takéhoto prehriateho vzduchu začne vo večerných hodinách postupovať studený front. Aktuálne numerické modely počítajú s tým, že naše územie by mohli zasiahnuť vlny búrok, pričom prvé by sa mohli objaviť už okolo 17.00 h vo východnej časti Podunajskej nížiny. To sa však môže ešte meniť.

Predpokladané búrky o 22.00 h (Zdroj: Počasie & Radar)

"Búrky sa cez Podunajskú nížinu budú rozširovať smerom nad stredné Slovensko, kde bude búrlivo počas celej nasledujúcej noci. Medzičasom sa však na studenom fronte budú vytvárať ďalšie búrkové vlny. Večerné a nočné búrky zasiahnu predovšetkým stredné Slovensko, avšak s búrkami počítajte aj na západnom Slovensku," informujú odborníci z iMeteo.s s tým, že búrky budú prinášať predovšetkým výrazné zrážky a prechodné zosilnenie vetra. Očakávajú, že počas noci zo štvrtka na piatok udrú počas búrok tisícky bleskov a to predovšetkým v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji. V piatok ráno sa búrky rozpadnú na západe Prešovského a Košického kraja.

Predpokladané búrky o 00.00 h (Zdroj: Počasie & Radar)

Počas celého piatka sa nad Slovenskom bude vlniť studený front, na ktorom sa budú tvoriť jednotlivé vlny zrážok. Celkovo nám za piatok spadne celkom významné množstvo zrážok, pričom najviac sa očakáva na strednom Slovensku, kde by mali byť práve zrážky z búrok najvýraznejšie. Napršať môže až cez 40 mm.