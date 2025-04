Šokujúce DETAILY tragédie v bratislavskom Pentagone: Rodinu malého Riška (†7) opakovane riešila polícia a sociálka!

V prípade mŕtvej ženy v Dúbravke začala polícia trestné stíhanie (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Podľa susedov, ktorí prehovorili pre televíziu JOJ, nešlo o prvý signál, že niečo v tejto domácnosti nie je v poriadku. Rodinu vraj opakovane riešila polícia a sociálne služby. Jeden zo susedov tvrdí, že deti boli zanedbávané, zatvárané v izbe a domácnosť bola v otrasnom stave. "Zatvárali ich do izby, plakali deti, nestarali sa o nich. Výkaly na zemi, no hrozné spôsoby," uviedol.

Aj napriek častým podnetom sa podľa svedectiev nič nezmenilo. Mestská polícia potvrdila, že rodinu riešila kvôli opakovanému narušovaniu poriadku – od znečisťovania spoločných priestorov až po nevhodné správanie.

Osudné chvíle a bolestné otázky

V osudný deň sa podľa televízie Riško dostal von na klimatizačnú jednotku úplne nahý. Dlhé minúty si ho údajne nikto nevšimol, až kým neprišlo k pádu. Polícia prípad vyšetruje ako usmrtenie a preveruje všetky okolnosti tragédie. Podľa susedov bol Riško už predtým ponechávaný bez dozoru – raz mal dokonca prespať noc na chodbe.

V SÚVISLOSTI SO VČERAJŠOU TRAGICKOU UDALOSŤOU UŽ JE VEDENÉ TRESTNÉ STÍHANIE ▪️ Zo strany vyšetrovateľa Okresného... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Wednesday, April 16, 2025

"Tu je vždycky otázka, kde boli rodičia, čo robili, a tu je dôležité – samozrejme, bude vyšetrovanie –, ale dôležité je začať veľmi výrazne rozlišovať, či tí rodičia nechceli, alebo nevedeli. A to je to, čo sa musí prešetriť. Keď nechceli, tak je problém. Keď sa nechcú starať, nemajú záujem, dajú prednosť alkoholu, drogám, tak je problém. Ak nevedia – lebo je naozaj časť rodičov, ktorí nevedia byť rodičmi –, tak vtedy ich musíme učiť, a to je úloha teda aj nás, spoločnosti, úloha aj sociálky," povedal detský ombudsman František Mikloško.

Rodinu evidoval aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý v minulosti v domácnosti vykonával opatrenia. Teraz opäť preveruje situáciu a je možné, že ostatné štyri maloleté deti budú z rodiny odobraté.