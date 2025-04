Ďalšie VAROVANIA! Medvede videli neďaleko rodinných domov, medzi obcami aj na obľúbených miestach

Medvede videli v obci Gôtovany (Zdroj: Facebook/Gôtovany, TASR/Miroslava Mlynárová)

Medveďa videli neďaleko rodinných domov

Obec Veľká Lesná v okrese Stará Ľubovňa upozorňuje obyvateľov na výskyt medveďa, ktorý sa pohyboval blízko obce. Upozornenie zo strany obce prišlo v pondelok (14. 4.) na základe informácií od poľovného združenia Rigeľ, píše portál sprejnamedveda.sk. Medveď sa pohyboval blízko obce a to približne 200 metrov od rodinných domov. Obecný úrad preto žiada obyvateľov a návštevníkov, aby boli pri vychádzkach do okolitej prírody opatrní. Neodporúča sa chodiť do lesa osamote najmä v ranných a večerných hodinách. Tiež je potrebné vyhýbať sa oblastiam s neprehľadnou vegetáciou, kde by mohlo dôjsť k vyrušeniu medveďa.

V okrese Stará Ľubovňa sa aktuálne nachádza približne 50 jedincov medveďa hnedého. Predstavuje to 100-percentný nárast za posledných päť rokov. Po piatkovom zasadnutí krízového štábu o tom Okresný úrad (OÚ) v Starej Ľubovni. "Identifikovaných bolo desať rizikových jedincov, ktoré sa v minulosti priblížili k ľudským obydliam. V posledných dňoch bol výskyt medveďa potvrdený v obciach Jakubany a Orlov," informoval OÚ.

Medvedica s mláďatami nad obcou Gôtovany

V pondelok videli viacero medveďov aj v blízkosti obce Gôtovany, ktorá sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš. Nad obcou smerom k Liptovskej Mare bola v poobedňajších hodinách videná medvedica spolu s jej dvoma mláďatami – za Bobrou hrádzou pri zátoke smerom na obec Vlachy.

"Vyzývame Vás na zvýšenú pozornosť. Zvážte, prosím Vás, aktivity v tejto lokalite. Poľovnícke združenie je oboznámené o výskyte medvedice," dodala obec. V okolí obce Gôtovany pod Liptovskou Marou sa medvede pohybujú opakovane, obec na ne upozorňovala niekoľkokrát aj počas minulého roka. Medveďa videli 9. apríla aj pri susednej obci Svätý Kríž.

Ďalšie medvede

Obyvatelia Zvolena a okolitých obcí upozornili v nedeľu (13. 4.) na výskyt viacerých medveďov v okolí mesta. Medvedica bola spolu s jej troma mláďatami videná v oblasti medzi mestom a časťou Slatinka, ktorá patrí k obci Zvolenská Slatina. "Budča Košiar, Širiny, Bienska dolina, Veľká a Malá Stráž, Sietno, tiež pozor na medvede", varujú ľudia na sociálnej sieti.

V sobotu (12. 4.) videli medvedicu so štyrmi mláďatami pri ceste v oblasti medzi časťou Revúčka a obcou Muránska Zdychava v Banskobystrickom kraji. Opatrní by mali byť najmä turisti, ktorí sa chystajú do oblasti Muránskej planiny či vyhľadávanej rozhľadne, keďže cesta vedie zalesnenou oblasťou, mimo intravilánu.

Cez víkend spozorovali medveďa aj pri obci Tesárske Mlyňany v okrese Zlaté Moravce. "Prosíme občanov, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe smerom v okolí rybníka, hája, viníc, Pamätník leva pri Veľkých Vozokanoch. V prípade spozorovania medveďa kontaktujte starostu obce Stanislava Babockého," oznámila obec na svojom webe.