Slovenské nemocnice čelia finančnej kríze: ANS žiada navýšenie financovania o 130 miliónov eur

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA - Finančná situácia nemocníc je napätá. Peniaze majú len na niekoľko mesiacov a nevystačia im do konca roka. V súvislosti so zmluvnými vzťahmi so zdravotnými poisťovňami to uviedla Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) po rokovaní svojej rady.