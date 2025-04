Slováci, pripravte sa: Opäť bude padať saharský prach, najhoršia situácia bude v TENTO deň!

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

BRATISLAVA - S príchodom teplejšieho, no veternejšieho počasia sa nad územie Slovenska opäť dostal tzv. saharský prach, ktorý znepríjemňuje život Slovákov. Vidieť ho na čerstvo umytých oknách pred veľkonočnými sviatkamj, vyleštených autách, ale aj na oblohe. Nad Slovenskom sa bude držať niekoľko dní, no najviac ho v ovzduší bude už o pár hodín.

Uplynulé dni boli mimoriadne príjemné, teplé, slnečné, no v nedeľu sme sa zobudili do mierneho oparu. Pri pohľade na oblohu to vyzerá tak, akoby sa slnečné lúče nevedeli prebojovať, a to značí jediné - nad Slovensko prišla nová vlna saharského prachu. Ten k nám dorazil zo severnej Afriky a zdrží sa tu istý čas. Informuje o tom portál imeteo.sk.

Podľa portálu sa tu saharský prach "zdrží" minimálne do veľkonočnej nedele, t.j. do 20. apríla. Zhoršiť život môže alergikom, astmatikom a citlivejším ľuďom, no nadšené z jeho prítomnosti nebudú ani gazdiné, ktoré umývajú okná pred veľkonočnými sviatkami či majitelia áut, ktorí v posledných dňoch intenzívne umývajú autá. Na nich bude čiastočky prachu zo Sahary vidieť.

Najviac prachu v ovzduší pritom bude v noci z utorka na stredu a následne v stredu dopoludnia. Podľa odborníkov má mať množstvo piesku v ovzduší mimoriadne vysokú intenzitu. Podľa predpovedí môže byť vtedy koncentrácia prachu až 1518 miligramu na meter štvorcový, čo môže mať citeľný vplyv na kvalitu ovzdušia.

Slovensko čaká nezvyčajný veľkonočný týždeň. Od nedele 13. apríla a minimálne až do nedele 20. apríla, ktorú kresťania oslávia ako Veľkonočnú nedeľu, bude naše ovzdušie pod vplyvom saharského prachu. Tento prírodný jav má reálne dopady na zdravie aj kvalitu ovzdušia. Okrem toho má podľa predpovedí v utorok pršať, tak všetken prach sa dostane na zem. Majitelia áut ho spoznajú hnedožltým povlakom na autách.

Zdravotníci upozorňujú, že najviac ohrození sú ľudia s ochoreniami dýchacích ciest, astmatici, starší ľudia a malé deti. Počas dní s najvyššou koncentráciou prachu sa odporúča obmedziť fyzickú aktivitu vonku, najmä v mestách a v oblastiach so slabým vetrom, kde sa častice zdržia dlhšie.

Aj keď sú predpovede v súčasnosti len do nedele budúceho týždňa, očakáva sa, že saharský prach bude ovplyvňovať kvalitu ovzdušia oveľa dlhšie. Druhá intenzívnejšia vlna by mala prísť zrejme ešte počas veľkonočnej nedele.

