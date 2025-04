V roku 2024 dopadlo na územie Slovenska približne 330-tisíc ton saharského prachu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Jan Zemiar)

„Hodnota celkovej depozície saharského prachu v roku 2024 dosiahla približne 6,7 g/m2, resp. 6,7 t/km2 v priemere pre celé územie. Pri prepočte na celú plochu územia Slovenska získame hodnotu cca 331.000 ton,“ doplnil SHMÚ.

Vysvetlil, že ak by bolo dané množstvo prachu prevážané bežnými nákladnými autami s nosnosťou do 12 ton, bolo by ich treba 27.583. Rovnako, že ak by sa autá zoradili za sebou do kolóny, mala by dĺžku asi 276 kilometrov.

Koľko saharského prachu dopadlo na Slovensko v roku 2024? Prvýkrát sa pre územie Slovenska podarilo vyčísliť celkovú... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Tuesday, April 29, 2025

V prípade suchej depozície saharského prachu dosiahla ročná suma pre územie Slovenska približne 15.000 ton. Maximálne hodnoty zaznamenali v oblasti Tatier. Suma mokrej depozície, ktorá tvorila asi 95 percent z celkovej ročnej depozície, dosiahla približne 316.000 ton. Maximálne hodnoty zaznamenali na južných návetriach stredného Slovenska.