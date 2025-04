Asociácia personálnych agentúr upozorňuje: Slovensko potrebuje dobre riadenú migračnú politiku pri zamestnávaní cudzincov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, topky)

BRATISLAVA - Slovensko potrebuje dobre riadenú migračnú politiku na podporu zamestnávania cudzincov, ktorá by mala byť flexibilnejšia a predvídateľnejšia. Začiatkom roka bolo v krajine vyše 100.000 voľných pracovných miest, a to aj napriek tomu, že počet pracovníkov zo zahraničia sa zvýšil na 118.000. Slovenský trh práce čelí nedostatku pracovnej sily, pričom bez cudzincov by mnohé firmy neboli schopné pokryť svoje personálne potreby. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr (APAS).