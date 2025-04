Nemecký Spolkový snem by mal zvoliť Merza za nového kancelára 6. mája

Friedrich Merz (Zdroj: SITA/AP Photo/Martin Meissner)

Na vláde vzišli z februárových predčasných volieb do Spolkového snemu sa dohodla konzervatívna únia CDU / CSU so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD). Koaličnú zmluvu zatiaľ vo štvrtok schválila grémia bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU). Teraz ju musí ešte schváliť členská základňa SPD v hlasovaní, ktoré sa uskutoční od 15. do 29. apríla. CDU o nej bude hlasovať na takzvanom malom straníckom zjazde 28. apríla.

Vymenovanie členov novej vlády

Po očakávanom zvolení za kancelára by mal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier čoskoro vymenovať aj členov novej vlády. Kabinet potom zloží prísahu v Spolkovom sneme.

Konzervatívna únia CDU/ CSU vyhrala februárové predčasné parlamentné voľby. K vládnej spolupráci po nich prizvala SPD, ktorá skončila až tretia s najhorším výsledkom v povojnových dejinách. Koaličné rokovania začali strany v polovici marca a v stredu ich výsledok predstavili verejnosti. Predseda CDU Merz chcel pôvodne do kresla nemeckého kancelára zasadnúť do Veľkej noci, no teraz je jasné, že to nestihne.

Nová nemecká vláda bude mať 18 členov, teda o jedného viac ako tá doterajšia. Koaličná zmluva s názvom Zodpovednosť pre Nemecko má 144 strán a obsahuje okrem iného prísľub zmien v hospodárskej, migračnej či zahraničnej politike.