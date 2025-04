sídlo ministerstva vnútra (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovensko by sa mohlo zapojiť do projektu linky pomoci obetiam trestných činov 116 006. Vyplýva to z predbežnej informácie Ministerstva vnútra (MV) SR o pripravovanej novele zákona o prevencii kriminality. Zmena legislatívy by zároveň mohla priniesť lepšiu vzájomnú spoluprácu štátnych orgánov.