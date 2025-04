Komisia na kontrolu informačno-technických prostriedkov na odposluch ešte nie je zriadená: V súčasnosti sa kreuje

Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Komisia na kontrolu informačno-technických prostriedkov (ITP) ešte nie je zriadená. Koalícia hovorí, že sa v súčasnosti kreuje. Opozícia však namieta, že proces stojí a koaliční predstavitelia sa nechcú posunúť vpred. Opozičná SaS má aktuálne v parlamente aj návrh na zmeny zloženia komisie, ktorým chce odstrániť prekážky pri jej tvorení. Vyplýva to z vyjadrení viacerých parlamentných strán.

„Komisia sa kreuje, členmi komisie majú byť traja z koalície, traja z opozície. Súčasný zákon určuje, že majú byť zastúpené dve civilné osoby s previerkami so stupňom prísne tajné. SaS pripravuje zákon, aby tieto osoby nemuseli byť zastúpené. Nie je žiaden problém s výberom kandidátov a s fungovaním tejto komisie,“ uviedol koaličný Smer-SD.

Opozičná SaS však mieni, že koalícia nemá záujem na vytvorení komisie. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) predpokladá, že v tomto volebnom období preto nevznikne. Poukázal pritom na to, že pôvodne mala zámer vytvorenia komisie koalícia na čele so Smerom-SD, ktorá vládla v rokoch 2012 až 2016. Vysvetlil, že chcela preveriť, či nedochádzalo k nezákonným odposluchom predošlou vládou. „V roku 2014 iniciovala novelu zákona, ktorá mala umožniť vytvorenie takejto komisie. Počas vládnutia vlády Smeru však zjavne došlo k prehodnoteniu vzniku takejto komisie a doteraz ju vlády na čele so Smerom bojkotovali,“ poznamenal.

Opozícia kritizuje neochotu koalície

Krúpa má aktuálne v parlamente aj návrh, ktorým by chcel odstrániť prekážky vytvorenia komisie zrušením požiadavky na expertov. „Namiesto pôvodných šiestich zástupcov politických strán a dvoch expertov by sa mohla vytvoriť komisia priamo z ôsmich zástupcov politických strán,“ ozrejmil. K návrhu viedol aj diskusiu s poslancami. Koaliční predstavitelia sa podľa jeho slov pôvodne tvárili, že by s návrhom súhlasili. „Bojkotovanie vytvorenia komisie sa potvrdí odmietnutím návrhu zjednodušenia kreovania komisie ITP,“ povedal.

Aj opozičné hnutie PS hovorí o tom, že celý proces stojí. Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) upozornila na to, že nie je v súčasnosti prekážka zriadenia komisie, opozícia svojich ľudí nominovala, no problémom je neochota zo strany koalície. „Zjavne v situácii, keď ovládli a zneužívajú bezpečnostné zložky na správy o vymyslených prevratoch, nie je v záujme tejto vlády, aby vznikla nezávislá komisia, ktorá by mala právomoc kontrolovať, ako je zabezpečené právo ľudí na súkromie,“ skonštatovala.

Komisia na kontrolu IT prostriedkov blokovaná neochotou koalície

Odmietla aj argument, že zákon nie je nastavený dobre a treba ho zmeniť, keďže komisia doposiaľ nebola zriadená a v praxi odskúšaná. S návrhom na zmeny v komisii z dielne SaS nemá problém. „Tu treba povedať, že zriadeniu komisie nič nebráni ani v súčasnosti. Komisia nikdy nebola odskúšaná v praxi a jej nezriadenie doteraz svedčí len o nedostatku vôle, a tomu nepomôže žiaden zákon,“ okomentovala.

Aj poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ vnímajú, že pri zriaďovaní komisie je problémom neochota koaličníkov. „Keďže opozícia je v menšine, je zrejmé, že to zatiaľ padá na neochote koalície posunúť sa vpred. Po účelovom odvolaní predsedníčky výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby to nie je veľké prekvapenie,“ vyhlásilo hnutie Slovensko. Poukázalo na to, že v týždni sa k tomu malo konať aj neformálne stretnutie parlamentných strán, no bolo na poslednú chvíľu odvolané. Vyjadrilo sa aj k návrhu SaS. Deklarovalo, že ho podporí. „Ale bez ochoty koalície sa aj tak nepohneme ďalej,“ okomentovalo. Komisiu, ktorá má posudzovať, či sú informačno-technické prostriedky v réžii polície alebo SIS použité oprávnene alebo neoprávnene, má podľa zákona zriadiť Národná rada (NR) SR.