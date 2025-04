Fico sa v pondelok stretne s investormi v Košiciach k výstavbe nájomných bytov

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok (14. 4.) stretne v Košiciach s investormi a zástupcami mesta k téme plánov výstavby nájomných bytov na tomto území. V súčasnosti má vláda podpísané zmluvy s tromi zahraničnými investormi, ktorí by mali postaviť na Slovensku nájomné byty. V piatok to na tlačovej konferencii uviedol Fico v súvislosti s novelou zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorú vo štvrtok (10. 4.) schválili poslanci Národnej rady (NR).

„Štátom podporované nájomné bývanie má zmysel v tom, že štát na základe rokovaní s Európskou komisiou vyjednal, že na tieto byty sa vzťahuje len päťpercentná daň z pridanej hodnoty (DPH),“ povedal Fico s tým, že zamestnávatelia budú môcť poskytnúť svojim zamestnancom mesačný príspevok na nájomné, ktorý by sa mal zvýšiť o 1,23 eura na 5,23 eura na meter štvorcový (m2). V prípade bytu s rozlohou do 90 m2 by išlo tak o mesačný príspevok 470,70 eura, pričom tieto peniaze nie sú zdanené, takže je to podľa premiéra pre zamestnávateľov veľmi výhodné. Rovnako výhodné to bude aj pre zamestnancov, ktorí budú platiť nižšie nájomné.

Tri investičné zmluvy so zahraničnými spoločnosťami

Premiér spresnil, že aktuálne má Slovensko podpísané tri investičné zmluvy so zahraničnými spoločnosťami, pričom dve z nich sú rakúske firmy a jedna z Lichtenštajnska. „Snažíme sa robiť najmä tú osvetu, snažíme sa komunikovať na investorov a snažíme sa vytvárať tie možnosti čoraz intenzívnejšie. Takže verím tomu, že to bude napredovať veľmi rýchlo,“ zhodnotil.

Fico sa zároveň zastal novej riaditeľky Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) Evy Lisovej, ktorá má na starosti projekt nájomných bytov. Opozícia tento týždeň totiž upozornila na to, že Lisová bola v minulosti už dvakrát odsúdená za podvod s realitnými nehnuteľnosťami a vyzvala premiéra, aby ju odvolal z funkcie. Trest jej bol však podľa zákona vymazaný, preto ju premiér považuje za nevinnú.