Spojenie regionálnych volieb prinieslo úspory i zvýšilo volebnú účasť, poukázal na to poslanec PS

Marek Lackovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Diskusie o rozdelení regionálnych volieb a zmene volebných obvodov vnímame ako snahu strany Hlas zachrániť upadajúce volebné preferencie. Problémy s transakčnou daňou, zdražovanie aj dlhodobá finančná kríza miest a obcí ukazuje, že Matúš Šutaj Eštok nie je schopný doručovať svojim voličom reálne riešenia a preto sa musí uchyľovať k zástupným témam. Progresívne Slovensko na túto hru nenaskočí a nedovolí vládnej koalícii uniknúť pred problémami, ktoré si sama spôsobila,“ dodal Lackovič.

Opätovné rozdelenie krajských a komunálnych volieb sa podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka (Hlas-SD) dá stihnúť do skončenia sa volebného obdobia starostov a predsedov samosprávnych krajov, teda do ďalších takýchto volieb v roku 2026. Zároveň povedal svoju predstavu o zmene volebného systému na Slovensku. Väčšina občanov Slovenska by podľa neho chcela rozdeliť súčasný jeden volebný obvod. Argumentoval tým, že by regióny mohli mať silnejšie zastúpenie v národnej rade.