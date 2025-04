Poslanec Hargaš kritizuje mobilné aplikácie rezortu vnútra, podľa neho riešenie už existuje

Ján Hargaš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ako Hargaš uviedol, spustenie uvedených aplikácií bolo ohlasované už skôr, pričom v banke, poisťovni či na úradoch sú stále potrebné klasické doklady. „Digitálne doklady budú fungovať len pri policajnej kontrole, ak vás zastaví jeden zo 700 policajtov v pilotnej fáze, alebo na vybraných poštách,“ povedal.

Štát by mohol využiť zdrojový kód zadarmo

Tvrdí, že aplikácia eIdentita z veľkej miery robí to isté ako už existujúca aplikácia Slovensko v mobile, ktorú štát už raz zaplatil, či aplikácia Autogram, ktorú pripravilo občianske združenie Slovensko. Digital zadarmo a štát by mohol využiť jej zdrojový kód zadarmo. „Slovensko v mobile stálo približne dva milióny eur, nové aplikácie a čítačky eDokladov majú stáť dokopy až 20 miliónov eur za tri roky. Takže v čase konsolidácie namiesto jednej dobrej aplikácie, ktorú už štát raz zaplatil, máme až tri aplikácie a platíme za to milióny eur navyše a zbytočne,“ povedal.

Zároveň dodal, že Ministerstvo vnútra (MV) SR doposiaľ nevysvetlilo, akou súťažou si nové aplikácie nakúpilo, kto je ich dodávateľ a koľko presne stála prvá fáza ich vývoja. MV SR uviedlo do prevádzky mobilné aplikácie eDoklady a eIdentita. V prvej fáze majú slúžiť ako elektronická verzia občianskych a vodičských preukazov, na mobilné prihlasovanie sa do portálu slovensko.sk či na overenie identity na vybraných poštách. Minister informoval, že neskôr by mohli byť aj nástrojom komunikácie občana so súkromným sektorom.