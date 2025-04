V Leteckých opravovniach Trenčín budú robiť servis a opravy lietadiel F-16

generálny riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín a.s. (LOTN) Juraj Lauš a prezident nórskej spoločnosti Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) André Jaegtvik (Zdroj: TASR/Martin Medňanský)

Spolupráca medzi LOTN a KAMS je zameraná na poskytovanie nových opravárenských, logistických a podporných služieb na zabezpečenie životného cyklu lietadiel typu F-16 od výrobcu Lockheed Martin. Podľa Lauša podpisom dohody zavŕšili obe spoločnosti takmer ročné obdobie rokovaní o spolupráci na vytvorení spoločného opravárenského podniku v Trenčíne. Pre LOTN a celý región je to veľký krok. Otvorí nové možnosti nielen pre LOTN, ale aj pre zamestnanosť v regióne a uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl.

„Táto iniciatíva je priamym výsledkom rokovaní, ktoré sa začali pred necelým rokom. LOTN je síce súčasťou podpory životného cyklu novej generácie lietadiel typu F-16 Block 70 slovenských vzdušných síl, ale v tomto momente ide o zabezpečenie údržby aj na lietadlách F-16 Block 15 až Block 52,“ doplnil Lauš. Podľa Jaegtvika je KAMS - Kongsberg spoločnosťou s viac ako dvestoročnou históriou, venuje sa podnikaniu v oblasti obrany, námorníctva, ale aj vesmírnych technológií.

podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD), generálny riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín a.s. (LOTN) Juraj Lauš a prezident nórskej spoločnosti Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) André Jaegtvik (Zdroj: TASR/Martin Medňanský)

„Slovensko a Nórsko sú spojencami nielen v NATO, ale aj krajiny, ktoré majú silné ambície modernizovať svoje národné obranné systémy. Vytvára to veľmi zaujímavé príležitosti pre spoluprácu. Nórske vzdušné sily už prešli z lietadiel F-16 na pokročilejší typ stíhačiek F-35, ale s našimi viac ako 40-ročnými skúsenosťami so servisom F-16 môžeme byť partnermi s ďalšími krajinami, ako je napríklad Slovensko,“ zdôraznil Jaegtvik. Podľa ministra obrany Kaliňáka podpis dohody znamená významný krok pre zbrojársky priemysel na Slovensku.

Spoločný podnik sa bude uchádzať o opravy a modernizácie F-16

„Od nástupu do funkcie ministra obrany som deklaroval, že budeme podporovať domáci obranný priemysel, aby sme zvyšovali hrubý domáci produkt i životnú úroveň obyvateľov Slovenska. Za posledné roky sa ťažko hľadali cesty na pozdvihnutie LOTN na pôvodný piedestál. Som rád, že renomovaná spoločnosť Kongsberg si za partnera vybrala práve Slovensko,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že spoločný podnik sa bude uchádzať o opravy a modernizácie F-16, ktorých v rámci NATO i iných krajín lietajú stovky.

LOTN má aktuálne 273 zamestnancov, z nich 193 je špecialistov - mechanikov. Vytvorením spoločného podniku by ich počet mohol stúpnuť o niekoľko desiatok. Gro činností spojených so zabezpečením opráv v spoločnom podniku by LOTN podľa riaditeľa mali zvládnuť do konca roka, prvé lietadlá by sa mohli začať opravovať už v budúcom roku.