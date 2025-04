Kaliňák navštívil obranné firmy v Česku: Slovensko má záujem o viaceré ich produkty

minister obrany Kaliňák navštívil obranné firmy v Česku (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

BRATISLAVA/PARDUBICE - Slovensko má záujem o viaceré produkty, ktoré ponúkajú české firmy v obrannom priemysle. Okrem lietadiel L-39 Skyfox sú to napríklad aj technológie na sledovanie cieľov od firmy ERA či výcvik pilotov v novom simulačnom centre LOM Pardubice. Potvrdil to minister obrany Robert Kaliňák počas svojej utorkovej návštevy ČR, na ktorej spolu s českou ministerkou obrany Janou Černochovou navštívil viaceré firmy.

SR podľa Kaliňáka potrebuje oveľa viac rozšíriť schopnosť „vedieť a vidieť“, na čo by mohli pomôcť práve technológie na sledovanie a rozpoznávanie cieľov z ERA v Pardubiciach. „Konflikt za našimi hranicami jednoznačne ukázal, že kto má prevahu v množstve informácií o priebehu a pohybe bojových prostriedkov na poli, ten má výhodu menších strát a omnoho silnejšej obrany,“ vysvetlil minister. Ocenil nové výcvikové centrum LOM Pardubice, kde by sa prípadne v budúcnosti mohli školiť aj slovenskí piloti. Toto virtuálne simulačné centrum je podľa neho vhodné z dôvodu možnosti nácviku viacerých letiek – štyroch alebo ôsmich lietadiel naraz.

minister obrany Kaliňák navštívil obranné firmy v Česku (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

„Tým je to veľmi zaujímavé aj pre našich pilotov, ktorí by tak mali možnosť nacvičovať jednotlivé scenáre, ktoré pri bežnom zálete lietadiel nie sú úplne možné. Budeme sa tešiť, keď naši piloti budú môcť prísť využiť tieto služby. Je to kúsok, rečová bariéra je nulová,“ podotkol. V súvislosti s podzvukovými takticko-cvičnými lietadlami L-39 Skyfox od firmy Aero Vodochody spresnil, že na základe plánu rozvoja slovenských ozbrojených síl do roku 2035 sa počíta približne s desiatimi až 12 cvičnými lietadlami. Zdôraznil, že SR chce kúpiť také lietadlá, ktoré by mali aj iné než len cvičné schopnosti, čo L-39 Skyfox spĺňajú.

Černochová pripomenula, že ČR a SR nedávno uzavreli memorandum o spolupráci, ktoré deklaruje vôľu krajín participovať v rámci zbrojného priemyslu, a práve preto sa v utorok uskutočnila aj Kaliňákova pracovná návšteva. Slovenský minister podľa nej dostal ucelenú informáciu, čo Česko môže SR ponúknuť, a hovorili aj slovenských možnostiach pre ČR. „ČR má enormný záujem o spoluprácu v rámci nákupu munície. Tu sme si potvrdili, že smerujeme k uzavretiu zmlúv, aby sme to zvládli asi do letných, prípadne jesenných mesiacov,“ avizovala Černochová.

minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a česká ministerka obrany Jana Černochová (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Kaliňák začal svoju pracovnú cestu v Česku v spoločnosti Aero Vodochody, ktorá okrem iného vyrába aj podzvukové takticko-cvičné lietadlá L-39 Skyfox, o ktorých kúpe Slovensko uvažuje. Rovnaké lietadlá má na výcvik tiež česká armáda a ak by si ich zaobstaralo Slovensko, bol by to podľa Černochovej významný prínos v posilnení regionálnej spolupráce a interoperability. Ministri neskôr navštívili výrobcu pancierovaných vozidiel SVOS v Přelouči a spoločnosť ERA v Pardubiciach, ktorá sa špecializuje na technológie na sledovanie a rozpoznávanie cieľov.